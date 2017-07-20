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Sivilceye davet çıkaran 4 yiyecek

Sivilcelerin bazı hormonlar, kullanılması gerekli olan ilaçlar ve yanlış makyaj malzemeleri kullanmak gibi pek çok olağan şüphelisi vardır. Sivilce oluşumunun genelde bunların hangisinden kaynaklandığını tespit etmek çoğu zaman zor olsa da bu durumu kontrol altına almanın yolları vardır. Bu yollardan biri de yiyip içtiklerine dikkat etmektir

Sivilceye davet çıkaran 4 yiyecek

Sivilcelerin bazı hormonlar, kullanılması gerekli olan ilaçlar ve yanlış makyaj malzemeleri kullanmak gibi pek çok olağan şüphelisi vardır. Sivilce oluşumunun genelde bunların hangisinden kaynaklandığını tespit etmek çoğu zaman zor olsa da bu durumu kontrol altına almanın yolları vardır. Bu yollardan biri de yiyip içtiklerine dikkat etmektir

20 Temmuz 2017 Perşembe 08:48
Sivilceye davet çıkaran 4 yiyecek
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BU konuda araştırma yapan birçok uzman bazı yiyeceklerin sivilce oluşumuna davetiye çıkardığını, üstelik çoğu kişinin de bu durumun farkında olmadığını söylüyor. Bunun önüne geçmek için bu gıdaları bir süre boyunca yeme düzeninden çıkarıp, o sırada sivilcelerle oynamayıp, kullanılan nemlendiricilerle sivilcelerin durumunu izlemek gerekiyor. Eğer siz de aşağıdaki besinleri çok tüketiyorsanız bunu mutlaka denemelisiniz.

Tuz

Tuz sivilce oluşumu için oldukça risk taşıyan bir yiyecektir. Çünkü çok fazla sodyum alımı cildinizi kurutur ve ayrıca teninizde şişmelere neden olabilir. Bu durumda sivilceli bir cildin iyileşebilmesi için en son ihtiyacı olan şeydir. Bu nedenle bir süre tuzu hayatınızdan çıkararak sivilcelerinizin durumunu gözlemleyebilirsiniz. Bu süre içerisinde konserve yiyecekler ve abur cuburlardaki gizli tuza da dikkat etmelisiniz.Ekmek ve rafine tahıllar

Ekmek ve rafine tahıllar maalesef birçok hastalık için sıkıntı yaratan gıdalardan. Bu hastalıkların içinde sivilceler de bulunuyor. Rafine olan tahıllar glisemik indeksi yükseltir ve kan şekeri seviyesini arttırarak sivilcelere neden olan insulin hormonunun tam anlamıyla bir patlama yaşamasına neden olur. Bu nedenle esmer ekmekleri ve hormon seviyesini düzenleyen ve B vitamin açısından zengin olan kahverengi pirinç gibi tahılları tercih etmelisiniz.

Süt

Süt, içeriğinde bazı insanlar için sivilcelerin oluşmasına neden olan bazı hormonlar bulundurur. Bu nedenle hayvansal süt yerine, cildiniz için mükemmel olan antioksidanlar ve günlük E vitamininin yüzde 50’sini içeren badem sütünü deneyebilirsiniz. Badem sütü hem yararlı hem de hafif bir tercih olacaktır.Alkollü içecekler

Alkol tüketmek cildinizin kurumasına yol açar, kırışıklıkları arttırır ve sivilcelerinizin iyileşmesini engeller. Hele bir de bu alkolün içerisinde dâhil edilen tatlandırıcılar ve meyve suları sivilceleriniz için gerçek anlamda bir kâbustur. Bu nedenle eğer alkol alacaksanız fazla karışık olmayan türleri tercih etmelisiniz.

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Sivilceden Korunmanın YollarıSivilce Yapan Yiyecekler Listesi
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