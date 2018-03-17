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Şişelenmiş sularda plastik kalıntıları bulundu

Dünyanın bilinen şişelenmiş su markaları üzerinde yapılan bir araştırmada içme sularında plastik kalıntıları bulundu

Şişelenmiş sularda plastik kalıntıları bulundu

Dünyanın bilinen şişelenmiş su markaları üzerinde yapılan bir araştırmada içme sularında plastik kalıntıları bulundu

17 Mart 2018 Cumartesi 08:38
Şişelenmiş sularda plastik kalıntıları bulundu
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DÜNYANIN önde gelen şişelenmiş su markalarının raflarda satılan ürünlerinde yapılan testlerde, suların hemen hepsinin plastik kalıntıları içerdiği tespit edildi.

Araştırmada 9 ülkeden 250'den fazla şişe suyu örneği test edildi. Dünya çapında satışı yapılan 5 uluslararası markanın yanı sıra Almanya, Brezilya, Meksika, Çin, Hindistan ve Endonezya'da piyasa lideri olan 6 ulusal marka da araştırmaya dahil edildi.

259 ŞİŞE SUYUNDAN SADECE 17'Sİ TEMİZ


Test edilen markalara ait numunelerde her biri insan saç telinin çapından daha büyük olan ortalama 10 plastik parçası bulunduğu bildirildi. Test edilen 259 şişe suyundan yalnızca 17'sinde plastik izine rastlanmadı.

Araştırmanın bulgularına dair görüşü sorulan şirketler, ürünlerinin kalite ve güvenlik standartlarına uygun olduğunu belirtti. Şirketler ayrıca mikro-plastik içeriği konusunda yasaklayıcı düzenlemelerin ve bunu tespit edecek standart bir test yönteminin bulunmamasına dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
şişePLASTİK KALINTILARIIçme Suyu
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