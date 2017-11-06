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Şınav ve mekik yaşam süresini uzatabilir!

Yapılan bir araştırma şınav ve mekik benzeri kas geliştirici hareketlerin erken ölüm riskini azalttığını ortaya koydu

Şınav ve mekik yaşam süresini uzatabilir!

Yapılan bir araştırma şınav ve mekik benzeri kas geliştirici hareketlerin erken ölüm riskini azalttığını ortaya koydu

06 Kasım 2017 Pazartesi 17:21
Şınav ve mekik yaşam süresini uzatabilir!
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AVUSTURALYA'DA yürütülen bir araştırma, şınav ve mekik çekmek gibi kas geliştirici egzersizlerin insan sağlığı üzerinde aerobik kadar etkili olduğunu ortaya koydu.
 
Sydney Üniversitesinde yürütülen çalışmaya kardiyovasküler rahatsızlıklar ya da kanserden muzdarip 80 bin kişi katıldı. 
Çalışma sonucunda şınav ve mekik egzersizlerini düzenli yapmanın erken ölüm riskini yüzde 23 ve kanserle ilişkili ölüm riskini de yüzde 31 azalttığı görüldü.
 
Araştırma ekibinin lideri Doç. Emmanuel Stamatakis, çalışmanın kas geliştirici egzersizlerin insan sağlığı üzerinde koşma, bisiklete binme ya da aerobik kadar etkili olduğunu gösterdiğini kaydetti.
 
Genellikle kas geliştirici egzersizlerin kamu sağlığı yetkilileri tarafından çok da dikkate alınmadığını ifade eden Stamatakis, aslında bu tip egzersizlerin özelikle kanser nedeniyle ölüm riskini azaltması yönünden daha da etkili olabileceğini belirtti.
 
Araştırmanın sonuçları "American Journal of Epidemiology" dergisinden yayımlandı.
 
Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlere her hafta için 150 dakikalık aerobik ve haftanın iki günü de kas geliştirme hareketleri yapmasını öneriyor.

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Anahtar Kelimeler:
SınavMekikEmmanuel Stamatakis
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