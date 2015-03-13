Sınav günü hasta olmayın!

SINAV dönemlerinde daha uyanık olmak için tüketilen içecekler midenizde reflü gibi bazı sorunlar yaratabilir. Sınav gününüzde hasta olmamak için bazı önlemler almakta fayda var. Peki sınav gününün hastalık yüzünden berbat olmaması için neler yapmalı?

Sınav dönemi yaşanan stresin alerjik hastalıklar ve astım başta olmak üzere birçok hastalığın temelini oluşturduğunu söyleyen Alerji Uzmanı Prof. Dr. Yonca Tabak, kahve ve çikolatanın alerji ile ilişkisine dikkat çekti. Özellikle sınav dönemi uyanık kalmak ve dikkat toplamak için tüketilen bu besinlerin, hastalıkları arttırarak sınavda başarı oranını düşürebileceğini vurguladı. Prof. Dr. Tabak “ Gençlerde, yıl boyu devam eden sınav maratonu, kaygıya ve strese neden oluyor. Bunun yanı sıra beslenme ve uyku düzeni değişen gençler, kahve ve çikolatayı çok tüketiyor. Aşırı stres ve beraberinde kafein içeren gıdaların bu dönemde fazla tüketimine bağlı olarak gelişen mide asit salgısının artması reflü hastalığını beraberinde getiriyor. Reflünün getirdiği sorunlar alerji ve astımı tetikliyor” dedi.Prof. Dr. Yonca Tabak, merkezi sınavlara hazırlanan çocuk ve gençlere sağlıklarını korumaları yönünde önemli bilgiler verirken ailelere de tavsiyelerde bulundu:

1. Sınav hazırlığında olan öğrencilere bir de aileleri tarafından ek baskı uygulamaması ve çocukların stresten uzak tutulması gerekir.

2. Sınavlara hazırlık aşamasında çocuk ve gençlerin uyanık kalmak için kafein içeren çay, kahve ve enerji içeceklerinden uzak tutulması uygun olacaktır.

3. Geç saatlere kadar çalışmak durumunda olunduğunda yatmadan önceki 2 saatte beslenmenin kesilmesi ve bol su içilmesi gerekmektedir.

4. Zihin açar mantığı ile çikolata ve benzeri kakaolu gıdalardan uzak durulmalıdır.

5. Strese bağlı psikolojik rahatlama adına sağlıksız beslenmeye yönelen çocukları, fastfooddan uzak tutacak alternatif gıdaların (Ör: ev köftesi + ekmek + ayran; evde yapılmış sıvı yağlı mayasız poğaça, kurabiye; cevizli tarçınlı meyve tatlıları) el altında bulundurulması önemlidir.

6. Zihinsel aktivitenin desteklenmesi ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için balık yağı (Omega ve D vitamini takviyesi yapılmalıdır.

7. Ekşi portakal vb. meyve suları yerine taze sıkılmış elma, havuç suyu tercih edilmelidir.