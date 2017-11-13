Sigarayı bıraktıran 'Datça Macunu' nasıl kullanılır?

Sigara bağlımlısı bir çok insan, sigarayı bırakmak için kimyasal veya doğal bir çok yöntem denemiştir. ancak sigarayı bırakmak isteyen insanların çoğunluğu hiçbir kimyasala maruz kalmadan bu trcihlerini gerçekleştirmenin peşindeler. Bu nedenden dolayı sigara bağımlılığından kurtulmak isteyen insanlar doğal bir yöntem oldukşarına inandıkları Datça macununa yönelmişlerdir.

Peki, nedir bu datça macunu?

Sigaranın vücudumuza olan zararlı etkilerini artık hepimiz biliyoruz. Datça macununun da sigara kullanımı ile gelişen akciğer rahatsızlıklarına, sigarayı bırakmayı kolaylaştırması gibi bir çok etiye sahip olduğu bilinmektedir.

Özellikle sigarayı bırakmada etkili bir karışım olduğu bilinen datça macununun doktorlar tarafından da tavsiye edildiği söylenmektedir. Datça macununun, akciğer detoksu veya sigara detoksu olarakta bilinen datça acıbadem macunu kullanarak sigaradan ve sigaranın yan etkilerinden kurtulabilirsiniz.

Datça macununun içerisinde neler var?

Akciğerlere fayda sağlaması ve sigarayı hayatımızdan atmamızı saplayacak datça macunun, içerisinde neler olduğunu merak etmeye başladıysanız hemen açıklayalım..

Datça macunu içerisinde meydan kökü, acı badem, bal ve zencefil bulunmaktadır. Meydan kökünün akciğerlere faydası olduğunu ve balgamı söktürmeye yaradığını duymuşsunuzdur. Datça macunu içerisinde yer alan meyan köküde bu durumda aynı görevi görüyor. Sigaradan uzaklaştırarak balgam söktürücü özelliğini de içerisinde barındırıyor.

Datça macunun da aynı zamanda sigaraya bağlı olarak ortaya çıkan ve akciğerlerin dolması sonucunda gelişen öksürüğe iyi geldiği biliniyor.

Datça macununun faydaları nelerdir?

Datça macunu genellikle sigaranın yarattığı olumsuz etkileri gidermeye yardımcı olur. İdda edilen bir bilgiye göre datça macunun akciğerler üzerindeki tıkalı gözenekleri açtığı ve nefes almayı kolaylaştırdığı söylenmektedir. Datça macunu kullanan kişilerin ilk başlarda balgam renginin koyu olduğu, zaman geçtikçede bu rengin açılmaya başladığı belirtilmektedir. Bu macunu kullananlar vücutlarında herhandgi bir yan etkinin olmadığını belirtmişlerdir.Sigarayı azaltarak değil, bir günde bırakın!



Datça macunu nasıl kullanılır?

Datça macununu kullanmak için ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Ancak bu macunu yerken muhakkak yanında bol su içilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Datça macunu bol su ile tüketildiğinde daha fazla etki gösteriyor ve sigaranın zararlı etiklerini daha çabuk atmaya yardımcı oluyor. Uzmanınızın sizlere verdği ölçüde datça macunu kullanmalısınız bu ölçünün sışına kesinlikle çıkmamalısınız.

İçerisinde yer alan acıbadem sizleri korkutmasın. Acıbademin keskin tadını içerisinde yer alan bal ve zencefil bastıryor ve tadını da lezzetli hale getiriyormuş.