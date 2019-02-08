'Sigaraya veda edin'

9 ŞUBAT Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle bir açıklama yapan ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Uz. Dr. Zeynep Bozkurt, sigara tiryakilerini uyararak “En öldürücü toplumsal zehirlenme olayına dur demelisiniz” dedi. Bozkurt, "Her sigarada vücut için zehirli, tahriş edici, kanser yapıcı ya da kanserin ortaya çıkışını kolaylaştırıcı 4 binden fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Bunlardan en az 81’inin doğrudan kansere neden olduğu ispatlanmıştır. İnsanları sigaraya bağımlı hale getiren madde ise nikotindir. Nikotin hem fizyolojik hem de psikolojik bağımlılık yapmaktadır. Akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 90’ı sigaradan olmaktadır. Yine sigara içenlerde akciğer kanseri dışında ağız, dil, dudak, gırtlak, yemek borusu, mesane, pankreas, böbrek, prostat ve rahim ağzı kanser riski 30 kat daha fazla görülmektedir. Sigara içmeyen ancak sigara dumanına maruz kalanlarda akciğer kanseri riski 3 kat daha fazladır. Sigara kronik bronşit gibi nefes darlığı yapan akciğer hastalıklarının en önemli sebebi olarak yine karşımıza çıkmaktadır. Sigara içenlerde kalp krizi geçirme riski 10 kat daha fazladır. Kan dolaşımı ve damarlar üzerindeki etkileri nedeniyle birçok vatandaşımız felç geçirmektedir. Sigara içen kadınlarımız erken doğum, düşük riski, düşük ağırlıklı doğum, kısırlık gibi riskler taşımaktadır. Sigara ciltte kuruma, sedef hastalığı, gözde katarak oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Sigara bırakmaya çalışan kişilerin zorlanması nikotin bağımlılığında beklediğimiz bir sonuçtur. Dolayısıyla zorlanmak ya da bırakmayı deneyip tekrardan başlamak iradesiz olduğunuz anlamına gelmemektedir. Bu aşamada etkinliği kanıtlanmış tıbbi tedavi yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bunlar nikotin yerine koyma tedavisi (bant ya da sakız), ağızdan yutularak kullanılan bupropion ve vareniklik içeren ilaçlardır. Her üç yöntem de içme isteğinizin azalması açısından başarılıdır. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar hastanemizin Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden yardım alabilirler. Bağımlılık yapıcı bir maddeden kurtulmak güçtür ancak imkansız değildir. Kararlılıkla başarabilirsiniz, korkmayın bu zorlu süreçte bizler sizlerin yanınızdayız" diye konuştu.

