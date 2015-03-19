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Sigaranın içinde böcek ilacı var

Amasya Halk Sağlığı Müdürlüğü KETEM Birimi sorumlu hekimi Dr. Dudu Tuğba Tuna, sigaranın içinde böcek ilacı DDT gibi çok sayıda zehirli maddenin bulunduğunu belirtti

Sigaranın içinde böcek ilacı var

Amasya Halk Sağlığı Müdürlüğü KETEM Birimi sorumlu hekimi Dr. Dudu Tuğba Tuna, sigaranın içinde böcek ilacı DDT gibi çok sayıda zehirli maddenin bulunduğunu belirtti

19 Mart 2015 Perşembe 11:04
Sigaranın içinde böcek ilacı var
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Amasya Kahveciler Odası üyelerine 'Kanser ve Sigara' konulu sunum yapan Dr. Dudu Tuğba Tuna, “Sigaranın içinde zehir imalatında kullanılan arsenik, roket gazı imalatında kullanılan metanol, böcek ilacı DDT, akü yapımında kullanılan kadmiyum, bütan gazı, karbonmonoksit, aseton, naftalin, amonyak ve nikotin gibi maddeler bulunmaktadır. Sigara içenlerde ses telleri, cilt ve cilt rengi bozulur. Tat alma duygusu ve dişler bozulur. Gözlerde katarakta ve körlüğe neden olabilir. Omurgada bozukluklar ve kemik erimesi artar. Mide ve yemek borusunda kanama, ülser ortaya çıkar” dedi. Sigara tüketiminden en çok zarar görenlerin anne karnındaki bebekler olduğuna dikkat çeken Dr. Tuna, “Sigara tiryakisi annelerin dünyaya getirdiği 100 çocuktan 65’i özürlü doğar. Sigara içen annelerde düşük olur. Anne sütü azalır. Ani bebek ölümleri olabilir. Bebeklerin beyin ve akciğerleri zarar görür. Sigara bebekte sinüzit, rinit, kronik solunum problemleri yapar” diye konuştu.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Hakan Uzun’un da katıldığı toplantıda konuşan Amasya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Öner Nergiz de, kapalı alanda sigara içildiğinin tespiti halinde kişiye uygulanacak idari para cezasının 100,2 TL, özel işletmeye uygulanacak idari para cezasının ise bin 381 TL ile 6 bin 800 TL arasında olduğunu söyledi.
Amasya Kahveciler Odası Başkanı Çetin Arslan ve oda üyeleri, işyerlerinde uyardıkları halde dikkate almayıp sigara içen müşterilerle karşılaştıklarını, bunun önlenmesi için de işyerlerine kesilen ceza oranının azaltılıp kişilere kesilen oranın artırılmasını istediler.

Kaynak: İHA
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Son Güncelleme: 19.03.2015 10:06
Anahtar Kelimeler:
SigaraBöcek IlacıSağlıkAmasya
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