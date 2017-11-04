Sigara içenler günde 1 bardak içmeli!

PANCAR suyunun sağlık açıısndan sayısız faydası bulunmaktadır. Mucize bir besin olarak bilinen pancar suyu hakkında insanların kafasında birden fazla soru işareti bulunuyor. Bu sorulardan birkaç tanesi ise şu şekilde:

Pancar suyunun faydaları nelerdir, kırmızı pancar suyu zayıflatır mı, kırmızı pancar nasıl tüketilmeli sorularının cevaplarını sizler için araştırdık.

İşte pancar suyuna ait tüm bilinmeyen soruların cevapları…

Pancar suyunun faydaları

Pancar suyu içerisinde bulunan A vitamini, C vitamini, B6 vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini ve betalainler denilen antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Böyle olunca pancar suyunun sağlık açısından sayısız faydası bulunmaktadır. Pancar suyunun içerdiği diğer besin maddeleri sodyum, kalsiyum, sülfür, klor, bakır, iyot, doğal şeker, bioflavonoidler ve potasyumdur. Ayrıca Diyet lifi, karbonhidrat, niasin, folik asit, biotin ve magnezyum için de iyi bir kaynaktır.

Zengin demir içeriği

Pancar suyunun kanı soğutucu etkisi bulunmaktadır. Zengin demir içeriği sayesinde de kan yapıcı etkisi mevcuttur. Kanı soğutma etkisi gösteren pancar suyunun, damarları temizlediği ve kanı temizleyici etkisi olduğu bilinmektedir.

En doğal detoks suyu

Zengin antioksidan içeriğine sahip olan pancar suyunun, vücuttaki toksinleri attığı bilinmektedir. Bu nedenle pancar suyu en dğal detoks suyu olarak tercih edilmektedir.

Tümörleri yok ediyormuş

Pan car suyu içerisinde bulunan betasiyan maddesinin tümör gelişimini engellediği bilinmektedir. Pancar suyunun tüm kanser hücreleri üzerinde tedavici edici özelliği bulunuyor.

Doğumdaki kusurları yok ediyor

Hamilelikten sonra düzenli olarak tüketilen pancar suyunun tüm doğum kusurlarını yavaş yavaş iyileştirdiği belirtiliyor.

Kabızlığı gideriyor

Sindirime yardımcı olan pancar suyunun kabızlığı hızlı bir şekilde azalttığı biliniyor. İçeriğindeki zengin lif yapısı sayesinde hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı oluyor.

Kemik erimesini önlüyor

Pancar suyu, kemikleri güçlendirerek osteoporoz yani kemik erimesine yakalanmayı önler.

Karaciğeri temizleme özelliği

Karaciğer temizlemeye özelliği bulunan pancar suyunu özellikle sigara içenlerin her gün bir bardak tüketmesi gerekiyormuş.

Saçların dökülmesini önlüyor

Saç dökülmesi potasyum ve çinko eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Vücuttaki potasyum eksikliği saç dökülmesini tetikler. Pancar suyu, iyi bir potasyum kaynağı olduğu için saç dökülmesini önler. Ayrıca saçların çabuk uzamasına da yardım eder.

Kırmızı pancar suyu zayıflatır mı?



Pancarın faydaları ve zayıflatan pancar detoksu

Kırmızı pancar suyunun içerisinde bolca lif barındırdığından bahsetmiştik. İçerisinde bolca lif ve mineral barındıran pancar suyu sağlıklı bir şekilde zayıflamanıza yardımcı olacaktır. Ancak pancar suyunun yağ yakıcı ve zayıflatıcı etkisinden faydalanmak için her gün düzenli olarak tüketmek gerekmektedir.

Kırmızı pancar nasıl tüketilmeli?

Kırmızı pancar nasıl tüketilmeli sorusu internet ortamında sürekli olarak aranılan ve haliyle de merak edilen sorular arasında yer alıyor. Kırmızı pancar nasıl tüketilmeli sorusunun cevabı oldukça basit. Kırmızı pancarı katı meyve sıkıcağı makinesinde, kırmızı pancar turşusu olrak veya salatalara ekleyerek tüketebilirsiniz.

Ancak kırmızı pancarın en sağlıklı hali hiçbir işlem görmeden katı meyve sıkacağına atılarak suyunun tüketilmesidir. Bu şekilde tüketilen pancar suyunun sağlık açısından maksimum fayda sağladığı bilinmektedir.

Pancar sebzesinin aynı zamandan da yapraklarından da faydalanabilirsiniz. Pancarın yaprakları da en az pancar suyu kadar sağlığımıza faydalar sağlar. Hatta pancar suyu yaptığınızda pancar yapraklarınında suyunun içerisine atmanız, sağlığınıza maksimum fayda sağlayacaktır.