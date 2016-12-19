Sigara içen kadınlar dikkat!

RAHİM ağzı kanserinde erken teşhisin iyileşme oranını yüzde 90'a kadar yükselttiğini belirten Op. Dr. Volkan Aksakallı, erken teşhis için en iyi yolun düzenli smear testleri yaptırmak olduğunu söyledi.

Rahim ağzı (Serviks) kanseri çağın vebası kanser hastalıkları içerisinde dünya ölçeğinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen 2. kanser türü, meme ve akciğer kanserinden sonra kanserden ölümlerin önde gelen 3. nedeni. Dünya çapında 2 dakikada bir kadın serviks kanserinden ölmekte, tarama programları serviks kanserinin azalmasında önemli bir etkiye sahip olmasına rağmen hala kadınlar serviks kanseri nedeniyle ölüyor. Serviks kanseri Türkiye'de en sık görülen 8. kanser türü arasında yer alıyor.



"Belirtiler görüldüğünde hastalık zaten ilerlemiştir"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Volkan Aksakallı, “Hastalık ne kadar ilerlemiş ise iyileşme oranı o kadar düşüktür. Rahim ağzı kanseri belirtileri görüldüğünde ise kanser hücreleri zaten yayılmıştır. Sık rastlanan belirtiler ise, vajinal kanama, anormal vajinal akıntı, pelvik ağrı, cinsel ilişki sırasında ağrı veya lekelenmedir.



Rahim ağzı kanserinin sebebi ise insan papilloma virüsüdür (HPV)” dedi. Vücut dokularını oluşturan sağlıklı hücrelerin büyüdüğünü, bölündüğünü ve gerektiğinde de yenilendiğini ifade eden Aksakallı, “Bu vücudun diri kalmasını sağlar. Ancak bazen hücreler kontrolsüz büyümeye başlar. Yeni hücreler tümör denilen bir doku kütlesi oluşturur. Bu hücreler iyi huylu veya kötü huylu olabilir. Displazi denilen başka bir hücre tipi de vardır. Displaziye, kanser öncesi değişiklikler de denir. Çünkü tedavi edilmezse kansere dönüşebilir. Çoğu kadında hücrelerin normalden displaziye ve kansere dönüşmesi yıllar sürer. Birçok vakada smear testi displaziyi saptayabilir. Böylece kanser henüz gelişmeden tedavi imkanı doğar. Kötü huylu hücreler geliştiğinde rahim ağzındaki sağlıklı dokulara yayılarak harap edebilir. Rahim ağzının yanındaki dokulara da yayılabilir. Ayrıca kan veya lenf damarları yoluyla vücudun diğer kısımlarına sıçrayabilir” dedi.



Rahim ağzı kanserinin dünya çapında kadınlarda en sık görülen kanserlerden birisi olduğuna da dikkat çeken Aksakallı, “Düzenli smear testlerini uygulayan ülkelerde sıklığı azalmıştır. Kadınlar tüm yaşamları boyunca risk altındadır. Rahim ağzının çok sık görülen bir enfeksiyonu olan insan papillom virüsü (HPV) rahim ağzının hemen hemen tüm displazi ve kanserlerinden sorumludur. Smear testi ve bazı kadınlarda HPV testi bu virüsün ve neden olduğu hücre değişikliklerinin saptanmasına yardımcı olabilir. Bu bakımdan tüm kadınların menopozda olsalar bile doktorlarının tavsiyelerine göre düzenli smear testi yaptırmaları çok önemlidir” şeklinde konuştu.



Artık rahim ağzı kanserine yol açan HPV tiplerine karşı koruyan güvenli ve etkili bir aşının da olduğunu ifade eden Aksakallı, “Aşı 9-45 yaş arası tüm kız çocuk ve kadınlara yapılması önerilmektedir. Aşı yapılsa da kadınlar düzenli smear testlerini yaptırmaya devam etmelidirler çünkü aşı tüm rahim ağzı kanseri vakalarını önlemez. Rahim ağzı kanseri bulaşıcı değildir. Rahim ağzı kanserinin temel sebeplerinden biri olan HPV virüsü bulaşıcıdır. HPV yetişkin hayatta eşlerden birbirine bulaşır. Eşlerden birisinin daha önceden aldığı virüs onda bir hastalık yapmazken, özellikle bayanlarda daha sık olmak üzere cinsel bölgede siğillere ve rahim ağzının, dış genital bölge ve üreme yollarının kanser ve kansere dönüşebilen hastalıklarına dönüşebilir” dedi.



"Sigara kullanımı riski 2 kat arttırıyor"



Sigara kullananların kullanmayanlara oranla 2 kat artmış riski bulunmakta olduğunu belirten Aksakallı, “Kanserin evresi ve tedavi şekline bağlı olarak rahim ağzı kanseri tedaviden sonra kaybolmayabilir veya tekrar ortaya çıkabilir. Vücudun başka bir yerinde yeni bir kanser de ortaya çıkabilir. Bu sebeple tedavi bittikten sonra bile rutin kontroller ve smear testleri önemlidir. Doktorunuz tedaviden sonra ilk birkaç yılda daha sık smear testi yaptırmanızı isteyebilir. Bu, tüm kanser hücrelerinin yok olduğundan emin olmak için yapılır. Başka testler ve işlemlere de gerek olabilir. Ayrıca alınabilecek önlemler olarak sigara bırakılmalıdır. Genç yaşta cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır” şeklinde uyardı.



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