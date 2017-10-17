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Sigara erken menopozun da nedeni!

Genellikle olumsuz bir dönem olarak nitelendirilen menopozun hayatın sonu değil, yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu söyleyen Dr. Başak Öndeş, erken menopoza yol açan faktörler arasında sigaranın da bulunduğunu söyledi, "Sigara kullananlar 2 yıl erken menopoza girme riski taşıyor" dedi

Sigara erken menopozun da nedeni!

Genellikle olumsuz bir dönem olarak nitelendirilen menopozun hayatın sonu değil, yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu söyleyen Dr. Başak Öndeş, erken menopoza yol açan faktörler arasında sigaranın da bulunduğunu söyledi, "Sigara kullananlar 2 yıl erken menopoza girme riski taşıyor" dedi

17 Ekim 2017 Salı 17:32
Sigara erken menopozun da nedeni!
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ERKEN menopoza girmek, kadın hayatında bazı sıkıntılara yol açabiliyor. Adet düzensizliği, ateş basması, aşırı terleme ve istemsiz kilo alımının kadınların menopoz sürecinde yaşadığı olumsuz etkilerden sadece birkaçı olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Başak Ovayurt Öndeş, bu dönemin kişiye özel tedaviyle sağlıklı bir şekilde geçirilebileceğini söyledi.  
Dr. Öndeş, “18 Ekim Dünya Menopoz Günü” öncesinde menopozu sağlıkla geçirmenin yollarına değindi. Bir yıl adet görmeyen kadının menopoz sürecine girdiğini belirten Uzman, bu dönemde egzersizin daha fazla önem kazandığını belirtti.
 
"EGZERSİZİ RUTİN HALE GETİRİN" 
Menopoz dönemindeki kadınların gerekli tıbbi değerlendirmelerden geçmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Öndeş, dikkat edilmesi gereken hususları şu sözlerle anlattı: 
“Sağlık açısından en temel iki sorun osteoporoz ve kalp damar hastalıkları. Bunların yanı sıra depresyon açısından diyabet, hipertansiyon, obezite, varis, damar tıkanıklığı gibi hastalıklarda gözden geçirilmeli. Menopozu tetikleyen en büyük etken sigara kullanımı. Sigara içen kadınlar yumurtalarını erken kaybederek menopoza 2 yıl önce girme tehdidiyle karşı karşıya kalırlar. Menopoz sonrası cinsel yaşam devam eder. İstenmeyen gebelik endişesi ortadan kalktığı için daha özgür bir cinsel yaşam sağlanır.”

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Erken MenopozAdet DüzensizliğiAteş BasmasıAşırı TerlemeIstemsiz Kilo Alımı
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