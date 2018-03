Sıcak hava enfeksiyonları tetikliyor

İSHAL, göz ve kulak enfeksiyonları ile mantar, yazın doktorların kapısını daha sık çaldıran hastalıklar arasında.

Yiyeceklerin kalitesine, yüzmek için girilen suyun hijyenine yaz aylarında daha çok dikkat etmek gerektiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Aylin İzat Liceoğlu, yaz aylarında sık karşılaşılan enfeksiyonlar ile ilgili şu bilgileri verdi:



YAZIN EVDE YEMEĞİ TERCİH EDİN

“Bakterilerin yol açtığı ishaller iki şekilde olur. Mikroorganizma, gıda ya da sıvı tüketimi sırasında ağız yolu ile alınır ve bağırsakta oluşan hastalık, ateşin eşlik edebildiği, dışkıda kan ve iltihabın olabildiği enfeksiyonlar şeklinde seyreder. Ayrıca uygun olmayan koşullarda bekleyen gıdalarda mikroorganizma toksin üretir ve bu toksinler sıvı ve gıda tüketimi sırasına ağız yolu ile alınır. Bu durumda hastalık genellikle bulantı kusma ile başlar, her zaman ishal eşlik etmeyebilir. Genellikle kısa sürede hastalık kendini toparlar.



Yanı sıra yaz dönemi, bazı viral sebepli ishaller açısından da risklidir. Gıda ve sıvı yolu ile alınan viral etkenler genellikle ateşsiz ishal yaparlar. Bir haftaya kadar ishal süresi devam edebilir.



Korunmada öncelik, kişisel hijyene ve gıda hijyenine dikkat etmektir. Sıcak havalarda dışarıda yapılan yiyeceklerin ne kadar süre ile bekletildiğini bilemeyeceğiniz için, evde yemek yemeyi tercih edin. Özellikle iyi pişmiş ve sıcak servis yapılan “anne yemeği” olarak tabir edilen yiyecekleri seçin.

- Meyve, fındık ve kalın kabuklu sebzeleri yiyin, kendiniz soyun.

- Konserve yiyecekleri tercih edin.

- Her fırsatta ellerinizi yıkayın.

- Eğer öneriliyorsa proflaktik ilaç kullanın.

- Lifli, çiğ sebze ve salatalardan kaçının.

- İnce kabuklu meyvelerden kaçının.

- Pişmemiş-çiğ, az pişmiş et ve et ürünlerinden, krema, mayonezli salatalardan kaçının.

- Kirletilmiş bölgelerde yakalanan ve az pişmiş deniz ürünlerinden kaçının.

- Pastörize edilmemiş süt ürünleri kullanmayın, yumuşak peynirleri yemeyin.

- Rus salatası gibi çiğ materyal içeren ve elle hazırlanan yiyeceklerden kaçının.

- Temizliğinden emin olmadığınız suları içmeyin. - Yemeklerinizi bu sular ile pişirmeyin.

- Sokakta satılan yiyecekleri tüketmeyin.



BOĞAZ AĞRISI SADECE KIŞIN GÖRÜLMEZ

Enfeksiyonlar genelde bulaşıcı hastalık olması nedeniyle mevsim ayrımı yapmazlar. Aksine toplu yerlerde çalışanlarda; kreşlerde, okullarda, otobüslerde bir hastalık olması bütün hastalığın geometrik olarak yayılmasına yol açabiliyor. Yaz aylarında da buna bağlı birçok viral enfeksiyon görülüyor.

Özellikle yaz başlangıcında adenoviruslara bağlı ateş-boğaz ağrısı şeklinde enfeksiyonlar, hafif -orta şiddette boğaz ağrısı, burun akması veya kusma ishal ile seyredebilen ancak nadiren daha ciddi klinik tablolara yol açabilen enteroviruslere bağlı hastalıklar, parainfluenza 3’e bağlı bazen sadece soğuk algınlığı şeklinde zaman zaman da krup, bronşit şeklinde enfeksiyonlar görülebilir.



EL-AYAK HASTALIĞI YAZIN ARTIYOR

Ayrıca sıcağa bağlı el-ayak hastalığı olarak bilinen ve bulaşıcı olan viral hastalıklarda da artış görülür. Bu hastalıkta kişinin ağız içinde, el ve ayaklarında yaralar, ağız içinde ise sık sık aftlar görülür.



Tatiller, piknikler ve havuz-deniz kullanımı enfeksiyon görülmesini artırır. Havuz ya da deniz kullanımında, girilen suyun hijyen oranının düşük olması, kum veya kire bağlı kulak kanalında enfeksiyon gelişme sıklığı daha fazla olabilir.



HİJYENİNDEN EMİN OLMADIĞINIZ SULARDA YÜZMEYİN

Temiz olmayan sularda veya yeterince temizlenmeyen havuzlarda yüzmeye bağlı göz enfeksiyonları veya parazitiklere bağlı enfeksiyonlar görülebilir. Bu nedenle hijyeninden emin olunmayan sularda yüzülmemeli. Yüzücü gözlüğünden, gerekli durumlarda ise kulak tıpacından faydalanmak gerekir.



ISLAK MAYO HASTA EDEBİLİR!

Kadınlarda ıslak mayo ile uzun sure durmaya bağlı sistit şeklinde idrar yolu, genital mantar enfeksiyonları veya cilt ve ayaklarda ısı ve nemin fazla olduğu durumlarda mantar enfeksiyonları sıklığı artabilir. Cilt ve cilt altı dokuda enfeksiyonları daha fazla görülebilir. Sık sık mayo değiştirilmesi, ortak ıslak kullanım alanlarında terlik giyilmesi, hastalık riskini azaltmaktadır.



KENELERE DİKKAT

Açık havada, kırlarda yapılan piknik ya da doğa yürüyüşleri, kenelerle temasa bağlı bazı hastalık riskini artırabilir. Kene riski bulunan kırsal alanlara gidenler, vücudu örten ve açık renkli giysiler giyinmelidir.

Enfeksiyon belirtileri olduğunda ise ilgili branş doktoruna kısa sürede başvurmak önemlidir.”