Sezaryen doğumlar obeziteye mi yol açıyor?

YAKIN bir zamana kadar bebeklerin bakterilerden arınmış steril bağırsaklar ile doğmuş olduğu düşünülüyordu.



Medimagazin’in haberine göre artık bebeklerin bağırsaklarının bakterilerle dolu olduğu ve bunlardan bazılarının doğum sırasında annelerin vajinal kanalından geldiği biliniyor.



Sezaryenle doğan bebeklerde bu bakteriler annelerden alınamadığı için mikrobiyotaları diğer bebeklerden daha farklı oluyor.



SEZARYENLE DOĞAN FARELER, NORMAL DOĞAN FARELERDEN % 33 KİLOLU



Bağırsaklarımızda barınan ve sağlığımıza birçok etkileri bulunan bakteri yokluğunun ileri yaşlarda aşırı kiloya, obeziteye, bazı alerji ve astım rahatsızlıklarına neden olabileceğini düşünen bilim insanları, Science Advances’de bu konulara ışık tutan bir çalışma yayınladı.



Bu çalışmayla, sezaryenle doğan bebeklerde fakir mikrobiyotanın obeziteye ya da aşırı kiloya yol açıp açmadığını araştıran New York Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Maria Dominguez-Bello ve meslektaşları, sezaryenle doğan 34 fare yavrusu ile normal vajinal yolla doğan 35 fare yavrusunu karşılaştırdı. Doğumlarından 15 hafta sonra yetişkinliğe erişen farelerin kiloları arasında belirgin bir fark vardı. Sezaryenle doğan fareler, normal doğumla dünyaya gelen farelerden ortalama yüzde 33 daha kiloluydu.



DİŞİLERDE KİLO FARKI YÜZDE 70’İ BULUYOR



Dominguez Bello, dişi farelerin daha belirgin bir şekilde kilolu olduklarını söyledi. Sezaryenle doğan erkek fareler, normal yolla doğan erkek farelerden ortalama yüzde 20 daha kiloluyken, dişi farelerde bu farksal oran yaklaşık yüzde 70’ti.



İNSANLARDA GELİŞEN OBEZİTE DE BAKTERİ FARKINA BAĞLI OLABİLİR



Çalışmaya göre, sezaryenle doğan fareler 4 haftalık olduklarında, mikrobiyotalarındaki bakteri türü ve sayısı, diğer farelere göre çok daha azdı. Ekip, normal doğumlarda vajinal kanaldan geçen bakterilerin bu azlığa sebep olduğunu ve ileriki yaşlarda insanlarda meydana gelen obezitenin de bununla bağlantılı olabileceğini söyledi. Dominguez-Bello ve ekibi, şimdi yenidoğanlara annelerin vajinal sıvılarından nakletmenin gerçekten yararlı bir etkisi olup olmadığını araştırıyor, henüz bu uygulama ile kesin bir bilgi olmadığını, enfeksiyon gibi olası risklerinin araştırılmadığını söylüyor.