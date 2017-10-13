Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
105647
ALTIN
152.063
DOLAR
3.6474
STERLİN
4.8602
EURO
4.3137
Sezaryen doğumlar obeziteye mi yol açıyor?
Sezaryen doğumlar obeziteye mi yol...
İşte yeni iPhone'ların Türkiye satış fiyatı
İşte yeni iPhone'ların Türkiye satış...
Çocuklarda gıda alerjisine dikkat
Çocuklarda gıda alerjisine dikkat
banner468

Sezaryen doğumlar obeziteye mi yol açıyor?

Bilim insanları ilk defa sezaryenle doğumun bebeklerde obeziteye yol açabileceğini gösterdi

Sezaryen doğumlar obeziteye mi yol açıyor?

Bilim insanları ilk defa sezaryenle doğumun bebeklerde obeziteye yol açabileceğini gösterdi

13 Ekim 2017 Cuma 11:09
Sezaryen doğumlar obeziteye mi yol açıyor?
banner404

YAKIN bir zamana kadar bebeklerin bakterilerden arınmış steril bağırsaklar ile doğmuş olduğu düşünülüyordu.
 
Medimagazin’in haberine göre artık bebeklerin bağırsaklarının bakterilerle dolu olduğu ve bunlardan bazılarının doğum sırasında annelerin vajinal kanalından geldiği biliniyor. 
 
Sezaryenle doğan bebeklerde bu bakteriler annelerden alınamadığı için mikrobiyotaları diğer bebeklerden daha farklı oluyor.
 
SEZARYENLE DOĞAN FARELER, NORMAL DOĞAN FARELERDEN % 33 KİLOLU
 
Bağırsaklarımızda barınan ve sağlığımıza birçok etkileri bulunan bakteri yokluğunun ileri yaşlarda aşırı kiloya, obeziteye, bazı alerji ve astım rahatsızlıklarına neden olabileceğini düşünen bilim insanları, Science Advances’de bu konulara ışık tutan bir çalışma yayınladı. 
 
Bu çalışmayla, sezaryenle doğan bebeklerde fakir mikrobiyotanın obeziteye ya da aşırı kiloya yol açıp açmadığını araştıran New York Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Maria Dominguez-Bello ve meslektaşları, sezaryenle doğan 34 fare yavrusu ile normal vajinal yolla doğan 35 fare yavrusunu karşılaştırdı. Doğumlarından 15 hafta sonra yetişkinliğe erişen farelerin kiloları arasında belirgin bir fark vardı. Sezaryenle doğan fareler, normal doğumla dünyaya gelen farelerden ortalama yüzde 33 daha kiloluydu.
 
DİŞİLERDE KİLO FARKI YÜZDE 70’İ BULUYOR
 
Dominguez Bello, dişi farelerin daha belirgin bir şekilde kilolu olduklarını söyledi. Sezaryenle doğan erkek fareler, normal yolla doğan erkek farelerden ortalama yüzde 20 daha kiloluyken, dişi farelerde bu farksal oran yaklaşık yüzde 70’ti.
 
İNSANLARDA GELİŞEN OBEZİTE DE BAKTERİ FARKINA BAĞLI OLABİLİR
 
Çalışmaya göre, sezaryenle doğan fareler 4 haftalık olduklarında, mikrobiyotalarındaki bakteri türü ve sayısı, diğer farelere göre çok daha azdı. Ekip, normal doğumlarda vajinal kanaldan geçen bakterilerin bu azlığa sebep olduğunu ve ileriki yaşlarda insanlarda meydana gelen obezitenin de bununla bağlantılı olabileceğini söyledi. Dominguez-Bello ve ekibi, şimdi yenidoğanlara annelerin vajinal sıvılarından nakletmenin gerçekten yararlı bir etkisi olup olmadığını araştırıyor, henüz bu uygulama ile kesin bir bilgi olmadığını, enfeksiyon gibi olası risklerinin araştırılmadığını söylüyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Bilim InsanlarıObeziteDoğum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklarda gıda alerjisine dikkat
Çocuklarda gıda alerjisine dikkat
Siz de en az bir kere yaptınız! Çok tehlikeli...
Siz de en az bir kere yaptınız! Çok tehlikeli...
Göz kapağı estetiği ile ilgili bilinmesi gerekenler
Göz kapağı estetiği ile ilgili bilinmesi gerekenler

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim