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Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir

Medicana International Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Sefa Güliter, Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 20'sinde görülen reflünün sonbaharda görülme sıklığının arttığını ve mevsim değişimlerinde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti

Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir

Medicana International Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Sefa Güliter, Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 20'sinde görülen reflünün sonbaharda görülme sıklığının arttığını ve mevsim değişimlerinde dikkatli olunması gerektiğini ifade etti

21 Ekim 2017 Cumartesi 10:21
Ses kısıklığı, reflü habercisi olabilir
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PROF. Dr. Sefa Güliter, reflünün tipik belirtilerinin göğüs kemiği arkasında hissedilen ve mideden boyuna doğru yükselen yanma hissi ile yenilen gıdaların ağza veya yemek borusuna geri kaçması olduğunu söylerken, "Bu şikayetler genellikle yemek sonrasında görülür. Öne eğilme veya yatma ile de artar" dedi.
Güliter, atipik belirtileri de şöyle sıraladı: "Ses kısıklığı, öksürük, astım, sinüzit en sık görülen atipik belirtilerdir. Göğüs ağrısı (kalp dışı), yutma güçlüğü, uyku apnesi, diş çürümesi, orta kulak iltihabı, nefes kokması, geğirti, boğazda takıntı hissi ise diğer şikayetler olarak sıralanabilir."

Reflüde 8-12 haftalık ilaç tedavisiyle hastaların en az yüzde 84'ünde iyileşme sağlanabildiğini ifade eden Dr. Güliter, ilaç tedavisinin yanı sıra yaşam tarzında da değişiklikler yapılmasının önemini vurguladı. Prof. Dr. Sefa Güliter, son olarak reflü hastalarına şu tavsiyelerde bulundu:
"Fazla kilolarınızdan kurtulun. Yatmaya üç saat kala yeme-içmeyi kesin. Yemeklerden sonra 2-3 saat uzanmayın, yatak başınızı yükseltin, sol yana yatın. Reflüyü kolaylaştıracak gıdalardan sakının. Dar giysiler tercih etmeyin. Sigara ve alkol kullanıyorsanız, azaltın. Sık ve az yemek yiyin. Yemeklerde yavaş hareket edin."  

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Medicana InternationalAnkara HastanesiGastroenterolojiSefa GüliterReflü
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