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Serdar Ortaç'la gündeme gelmişti! MS tedavisinde sevindiren gelişme

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın da yakalandığı MS hastalığının kök hücre nakliyle ilerleyişinin durdurulabildiği keşfedildi

Serdar Ortaç'la gündeme gelmişti! MS tedavisinde sevindiren gelişme

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın da yakalandığı MS hastalığının kök hücre nakliyle ilerleyişinin durdurulabildiği keşfedildi

19 Mart 2018 Pazartesi 17:55
Serdar Ortaç'la gündeme gelmişti! MS tedavisinde sevindiren gelişme
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BİLİM insanları, kök hücre naklinin MS (multiple skleroz) hastalığının ilerleyişini durdurabildiğini ve semptomları azaltabildiğini ortaya koydu.

Hatırlanacağı gibi ünlü şarkıcı Serdar Ortaç da MS hastalığına yakalanmış ve hastalık bu üzücü gelişmenin ardından Türkiye'nin gündemine yerleşmişti.

HASTALARIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ YENİDEN TOPARLANDI

Tıp uzmanları, bu buluşun MS tedavisinde bir dönüm noktası olabileceğini söyledi.

ABD'den Brezilya ve İsveç'e farklı ülkelerden 100'den fazla hastanın katıldığı deneyler sırasında, önce kanser ilaçlarıyla hastaların bağışıklık sistemi zayıflatıldı, sonra kök hücre nakli uygulanarak hastaların bağışıklık sistemi yeniden toparlandı.

İLAÇ TEDAVİSİ UYGULANDI

Bu hastaların tamamı RRMS türü MS hastalığı semptomları gösteriyor, yani hastalığa ataklar ve onu takiben iyileşme periyodları eşlik ediyordu.

Katılımcılardan belli bir gruba Hematopoetik (kan yapıcı) kök hücre nakli, diğerlerinde ilaç tedavisi uygulandı.

TEDAVİ SADECE 3 KİŞİDE BAŞARILI OLMADI

Bundan bir yıl sonra kök hücre nakli yapılan 52 katılımcıdan sadece birinin MS hastalığı kötüye gitti.

Yaklaşık 3 yıl boyunca yapılan incelemeler sonucunda, bu hastalardan sadece üçünde kök hücre tedavisinin başarısız olduğu görüldü.

50 KİŞİDEN 39'UNDA HASTALIK BİR YIL SONRA NÜKSETTİ

Öte yandan, ilaç tedavisi gören gruptaki 50 kişiden 39'unda bir yıl sonunda hastalığın nüksettiği saptandı.

Üç yıl sonra yeniden bakıldığında, ilaç tedavisi gören bu gruptakilerin yüzde 60'ında tedavi başarısız oldu.

TEDAVİ MASRAFI 40 BİN DOLARDAN FAZLA

Araştırmanın bulgularından biri de, kök hücre nakli olanlarda MS hastalığının getirdiği engelliliklerin azaldığıydı.

BBC'ye konuşan tıp uzmanları, sonuçların özellikle ilaç tedavisine karşı direnç gösteren hastalar için umut veren bir buluş olduğunu söyledi.

Kök hücre nakli 40 bin dolardan fazla tedavi masrafı gerektiriyor. Bu, MS ilaçlarının yıllık masrafına denk.

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Serdar OrtaçMS TedavisiMS Hastalığı
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