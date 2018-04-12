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Şekerli içecekler çocuk sahibi olmayı engelliyor
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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Şekerli içecekler çocuk sahibi olmayı engelliyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen şekerli içecekler tüketen ve hamile kalmak isteyen kadınlara ciddi uyarılarda bulundu.

Şekerli içecekler çocuk sahibi olmayı engelliyor

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen şekerli içecekler tüketen ve hamile kalmak isteyen kadınlara ciddi uyarılarda bulundu.

12 Nisan 2018 Perşembe 08:58
Şekerli içecekler çocuk sahibi olmayı engelliyor
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ŞEKERİN bir zararı daha ortaya çıktı. Tüp bebek tedavisi sırasında şekerli içecek tüketen kadınların gebelik şansı daha az oluyor. 

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın sonuçları hakkında şu bilgileri verdi: 

Yüzde 16'lık düşüşe neden oluyor

"Günde bir adetten fazla şekerli içecek tüketimi, gebelik şansında yüzde 16'lık bir düşüşe neden oluyor. Günde bir kez tüketilen şekerli içecekler ise gebe kalma şansını yüzde 12 azaltıyor.

Şekerli içecekler yumurta sayısını ve olgunlaşmasını azaltırken, yüksek kalitede embriyo gelişimini de olumsuz etkiliyor. Şeker aynı zamanda stress hormonlarının salınımını da uyararak, üreme sisteminin işleyişini bozuyor. Yüksek kan glikoz seviyesi yumurta ve embriyonun kalitesini düşürüyor.

Aramolı şekerli sütler ve sodalar 

Özellikle yazın da tüketilen milkshakeler (aromalı ve şekerli süt), şekerli sodalar, sukroz (bir şeker türü) ya da mısır şurubuyla tatlandırılmış enerji içecekleri olgun ve kaliteli yumurta sayısının azalmasına ve embriyo kalitesinin düşmesine sebep oluyor."

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Kadın Hastalıkları Doğum Ve Tüp Bebek UzmanıOp. Dr. Betül Görgen
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