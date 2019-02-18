‘Şeker, kanser riskini önemli ölçüde artırıyor’

FOOD News’un aktardığına göre, araştırmacılar bir grup fare üzerinde deney yaptı. Hayvanların bir kısmına, birçok Batı ülkesinde tüketilen miktarla karşılaştırılabilir sakaroz verildi, diğerlerine ise şekersiz diyet uygulandı. Deney sonucu birinci grupta yer alan farelerin kanındaki şeker düzeyindeki artışın tümörün hızla büyümesine yol açtığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca yüksek fruktozlu mısır şurubu ile sofra şekerinin, farelerin akciğerlerinde metastazların büyümesine sebep olduğu tespit edildi. Kanser, diyabet, obezite ve kalp hastalığı riskini en aza indirmek için şeker tüketimini kısıtlamayı tavsiye eden uzmanlar, yüksek fruktozlu mısır şurubunun tatlılar, dondurma, reçel, jöle, meyve suları ve yoğurt gibi birçok üründe yer aldığına dikkat çekti. Bilim insanları ayrıca şeker yerine meyve ve bal tüketmeyi tavsiye etti.