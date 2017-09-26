Şeker hastalarında ameliyat cinsel performansı artırıyor!

ŞEKER hastalığı göz böbrekler, kalp gibi hayati organlarda hasarlar yaptığı gibi cinsel organlarda da fonksiyon kaybına yol açar. Bunun temelinde tip 2 diyabet (şeker hastalığı) olan kişilerde yükselen kan şekerinin arterosekleroz denilen damar sertliklerine yol açması nedeniyle, organların kanlanması azalmaktadır. Cinsel organların kanlanması normal fonksiyon görmesi için çok önemlidir. Şeker hastalığı nedeniyle kanlanması azalan cinsel organlarda fonksiyon kaybı olmaktadır. Bu fonksiyon kaybı kendini ereksiyon olmaması veya güçlüğü olarak ortaya koyabileceği gibi, cinsel tatmin duygusunda azalma şeklinde de gösterebilir. Üstelik şeker hastalığı nedeniyle kullanılan çeşitli ilaçlar (tabletler, insülin iğneleri v.b.) bu sorunun çözüm olamamaktadır. Son yıllarda yaygınlaşmakta olan ve yüksek başarı elde edilen metabolik cerrahi (Şeker hastalığı ameliyatı) ile şeker hastalığının % 96 oranında tamamen düzeldiği ve hiçbir ilaç kullanmadan normal kan şekeri seviyelerine ulaşıldığı görülmektedir. Şeker hastalığı ameliyatı şeker hastalığının komplikasyonları olan görme bozukluğu, böbrek fonksiyon kaybı, arterosekleroz(damar sertliği) da gerileme sağlamaz, ancak mevcut durumun daha da bozulması önlenmiş olur. Sinir sitemin ve cinsel fonksiyonlardaki bozulmada şeker hastalığı ameliyatı ile kan olumlu yönde düzelmeler görülebilmektedir. Bu nedenle diyabet (şeker hastalığı)’nın günümüzde en etkili ve en iyi sonuçları metabolik cerrahi( şeker hastalığı ameliyatı) ile sağlanabilmektedir.Metabolik Cerrahi’de ince barsakların alt bölümlerinden salgılanan inkretin hormonlar aktive edilmektedir. Bu hormonlardan bazıları GLP-1, Substans YY, P selektin ’dir. Yeterince sindirilmemiş gıdalarla barsak iç yüzeyi temas ettiğinde bu hormonların salgıları 100 kat artabilmektedir. inkretin hormonların önemi direkt olarak insülin direncini azaltmaları, pankreastan insülin salgılarını artırmaları yanında endirekt olarak arteroskleroz(damar sertliğ)’u önlemektedirler. Bu durumu bariz olarak ameliyattan sonra kan şekerinin düşmesi ve tansiyonun düzelmesi olarak görmekteyiz.



Metabolik Cerrahi’de mide ile ince barsaklar ağızlaştırılarak sindirilmemiş gıdaların ince barsaklarla teması sağlanmaktadır. Ameliyat yaklaşık bir saat kadar sürmektedir. Deneyimli cerrahlar tarafından güvenle yapılabilen ameliyatlardır.



İnkretin hormonları aktive eden ve arteroskleroz(damar sertliğ)’u önleyen Metabolik cerrahi uygulamaları kan dolaşımında sağladığı artış ile cinsel organların kanlanması ve dolayısı ile cinsel performansı arttırmaktır.