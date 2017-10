Sebze ve meyvede kanser riski!

DENİZLİ Servergazi Devlet Hastanesi Diyetisyeni Fatih Sert, son yıllarda besinlerin mevsim dışı tüketilmesi ve raf ömrünü uzatmak için kullanılan katkı maddeleri nedeniyle hastalıkların arttığını, bu durumdan korunabilmenin en sağlıklı yolunun ise sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmek olduğunu söyledi.

"KATKI MADDELERİ KANSER VAKALARINI ARTIRIYOR"



İHA'nın haberine göre; Diyetisyen Fatih Sert, işlenmiş gıdaların çok tüketilmesi nedeniyle hipertansiyondan kansere kadar ölümcül risk taşıyan hastalıkların son yıllarda arttığına dikkat çekerek "Besin, en temel tanımıyla organizmanın yaşamsal faaliyetini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu maddeleri, vücuduna alması anlamına geliyor. Fakat, günümüzde ki algıda gıda ve besin aynı anlamı taşıyor gibi görünse de aslında gıda daha çok besinin işlenmiş hale dönüştürülmesi ile ortaya çıkan bir kavram. Gıda denince aklımıza işlenmiş gıdalar geliyor. Her ne kadar bir gıda, mevzuata uygun olsa da maalesef bu onun sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Günümüzde gıda mevzuatına uygun koşullarda ve standartlarda üretim yapan ülkelerin, tarımsal ilaçları, raf ömrünü uzatıcı katkı maddelerini gıdalarda bulundurma zorunluluğu var. Ne yazık ki, kullanılan bu katkı maddeleri, genetiği değiştirilmiş organizmalar veya gıdalar son zamanlarda kanser vakalarını arttırmakta. Sağlığı bozucu ve tehdit edici unsurlar haline getirmekte. Yine her ne kadar doğal olanı tercih edilse de tuz, şeker, glikoz, fruktoz şurubu gibi katkıların gıdalarda çok kullanılması ve bunların aşırı tüketimi son zamanlarda hipertansiyona, bazı kanser vakalarına, koroner kalp hastalıklarına, diyabet hastalıklarına yatkınlığı arttırmakta. Gelişmekte olan ülkelerde bu hastalıkların gün geçtikçe artıyor olması çok düşündürücü" diye konuştu.



BU MEVSİMDE NELER TÜKETİLMELİ?



İşlenmiş ve katkı maddeli gıdaların sağlığa verdiği tahribatı önlemenin yolunun gıdaları doğal ve mevsiminde tüketmekten geçtiğini dile getiren Sert, "Hastalıklardan korunmanın en sağlıklı yolu, mevsiminde üretilen besinlerin, sebze ve meyvelerin yine mevsiminde tüketilmesidir. Son zamanlarda mevsim dışı üretilen meyve ve sebzelerde, tarım ilaçlarının, hormonların kullanıldığı da bilinmekte. Yine mevsiminde üretilen meyve ve sebzelerde bunların az olması hastalıklara yakalanma riskimizi azaltacaktır. Bununla beraber şu an mevsiminde tüketilebilecek sebze ve meyvelere örnek verecek olursak, C vitamininden zengin portakal, nar, greyfurt, mandalina gibi turunçgiller, karnahabahar, brokoli, turp gibi antioksidan kaynağı besinlerin bu aylarda tüketilmesi aynı şekilde fındık, ceviz gibi omega 3'den zengin kuruyemişlerin yine bu dönemde tüketilmesi ciddi anlamda sağlığımızı korumaya yardımcı olacaktır" dedi.