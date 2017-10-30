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Sahtekarlardan görülmemiş yöntem! Şerbet şekeriyle boyayıp satıyorlar

Et fiyatlarının 50 liraya ulaşması sahtekarları da harekete geçirdi. Bazı restaurant ve döner kafeleri, soya kıymasını ve tavuk etini lohusa şekeri ile renklendirip et döner diye satmaya başladı

Sahtekarlardan görülmemiş yöntem! Şerbet şekeriyle boyayıp satıyorlar

Et fiyatlarının 50 liraya ulaşması sahtekarları da harekete geçirdi. Bazı restaurant ve döner kafeleri, soya kıymasını ve tavuk etini lohusa şekeri ile renklendirip et döner diye satmaya başladı

30 Ekim 2017 Pazartesi 10:43
Sahtekarlardan görülmemiş yöntem! Şerbet şekeriyle boyayıp satıyorlar
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ET fiyatlarının 50 liraya ulaşması sahtekarları da harekete geçirdi. Bazı restaurant ve döner kafeleri, soya kıymasını ve tavuk etini lohusa şekeri ile renklendirip et döner diye satmaya başladı. Bu tür sahtekarlıkların son dönemde arttığını belirten Memnun Döner yöneticilerinden Ercan Çiftçi "Son 2 yıldır dönerdeki sahtecilik tavan yaptı. Halk bilmiyor. Ama 7-8 TL'ye et döner satmak mümkün değil. Ucuz olarak satılan dönerin içerisinde ne ararsan var" dedi.

"HAYVAN İÇ ORGANLARI VE TIRNAĞI VAR"

Çiftçi "Sahte dönerin içinde hayvanların iç organları, bağırsak, hayvan tırnağı, tavuk kırıntılarından soya kıymasına kadar her şey var. Elde edilen bu et denilmeyecek maddeye lohusa şekeri ile et rengi veriyorlar. Ucuz etin döneri olmaz. Bu tür sahteciliklerin cezasını halk, sağlığıyla ödemesin" uyarısında bulundu.

"VATANDAŞLARIN UCUZ ETİ SORGULAMASI LAZIM"

Çiftçi, denetimlerin sıkı olduğunu ancak halkın da bilinçli olarak ucuz satılan dönerleri sorgulaması gerektiğini belirtti. Çiftçi, kendilerinin 25 yıldır Durum Et Lokantası olarak birçok yerde hizmet verdiklerini belirterek son olarak 5 milyon lira yatırımla Memnun Döner markasının ilk restaurantını açtıklarını anlattı

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Anahtar Kelimeler:
EKONOMİDönerSahtecilik
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