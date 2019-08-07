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Şahin ve ekibi iy'ilik kanı verdi
LÖSEMİ ile mücadelesine devam eden Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Araştırma Görevlisi Şebnem Köseoğlu’na kan ve ilik nakli yapılabilmesi için başlatılan dev kampanya devam ediyor
SAĞLIK 06.08.2019, 22:16 06.08.2019, 23:17 Enes Subaşı
Alper Kutay
TÜRKİYE'NİN her yerinde ses getiren ve insanların kan vermeye koştuğu Köseoğlu için yapılan ‘iyİLİK için kan ver’ kampanyasına bir destek de Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan geldi. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Başkan Yardımcısı Ali Kamburoğlu ve yönetimi, Atatürk Anıtı önünde kurulan Kızılay çadırında Şebnem Köseoğlu için kan verdiler. Başkan Şahin, “Şimdi iyİLİK zamanı! Lösemiyle ikinci kez mücadele eden Şebnem Köseoğlu ve tüm Şebnem’ler için herkesi Kızılay çadırına bekliyoruz” dedi.
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