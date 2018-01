Sağlıkta şiddetin önlenmesi için yeni düzenleme geliyor!

SAĞLIK çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için yeni tedbirler almaya hazırlanan Sağlık Bakanlığı, Meclise sevk edilecek torba yasada bu konuda düzenlemeler bulunmasına yönelik çalışma yürütüyor.

Zaman zaman kamuoyunun gündemine gelen başta hekim, hemşire ve teknik personel olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik hasta ve hasta yakınları tarafından uygulanan fiziksel ve sözlü şiddetin önlenebilmesi amacıyla yeni önlemler alınması gündemde. Bu kapsamda, daha etkin çözüm sağlanabilmesi için Sağlık Bakanlığı, yeni bir kanun tasarısı hazırladı.



AA'nın haberine göre; şiddete uğrayan sağlık personelinin bildirim yaptığı ve hukuksal destek aldığı "Beyaz Kod" olarak bilinen sisteme, 1 Ocak-20 Aralık 2017 tarihlerinde 13 bin 409 başvuru yapıldı. Bunlardan 9 bin 681'ini sözel, bin 325'ini fiziksel, 2 bin 403'ü ise hem fiziksel hem sözel şiddet oluşturdu. Ayrıca 7 bin 634 olay savcılığa intikal ederken, 6 bin 490 olayın da soruşturması sürüyor. Bugüne kadar sonuçlanan davalardan 37 hapis, 28 de adli para cezası kararı çıktı.



"YASAL TEDBİRLERİ GÜÇLENDİRİYORUZ"



Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, sağlıkta şiddet olaylarının önlenebilmesi için her türlü çalışmayı yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyledi.Sağlıkta şiddet olaylarında 2017'de azalma görüldüğünü belirten Gümüş, bu azalmanın alınan tedbirler ve kamuoyunun duyarlılığının artmasından kaynaklandığını vurguladı. Gümüş, Türkiye genelinde bir günde yaklaşık 1,5 milyon kişinin sağlık merkezlerine başvurarak muayene olduğunu bildirdi. Acil servislere ise yılda yaklaşık 100 milyonun üzerinde başvuru yapıldığını dile getiren Gümüş, "Toplumun duyarlılığını artırıyoruz. Ayrıca mevcut yasal tedbirleri de güçlendiriyoruz. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara karşı biz de şiddetle mücadele ediyoruz. Bu çalışmalarımızı Adalet ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz" diye konuştu.



Müsteşar Gümüş, her yıl tıp fakültelerinden yaklaşık 12 bin 500 öğrencinin mezun olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:"Aileler, tabii ki doktor olmalarını istiyor ama bazen o evlatlar doktorluk yapmak istemiyor. Sağlık sektörüne ve hekimlik mesleğine adım atmış ama hekimlik yapmak istemeyenler de var. Bu kişilerin mesleğe kazandırılması için YÖK ile beraber bu çalışmaları yapıyoruz. Önemli olan mesleği sevmek çünkü mesleğini seven herkes bunu en iyi şekilde yapar. Onların iletişiminin daha iyi olduğunu görüyoruz. Zaman zaman hasta hekim ve sağlık çalışanı arasında iletişim kazaları olduğunu görüyoruz. Biz bunların hepsine müdahale ediyoruz."



"SAĞLIK BAKANLIĞI OLARAK KARŞISINDA DİMDİK DURACAĞIZ"



Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenebilmesi amacıyla uygulamaya giren "Beyaz Kod"a ilişkin de bilgi veren Gümüş, "2017 yılında Beyaz Kod oranlarında hem sağlık çalışanlarımıza fiili şiddet ve sözlü şiddet noktalarında azalma görüyoruz" dedi.



Şiddetin önlenmesi için yeni tedbirleri içeren çalışmalar yapıldığını anlatan Gümüş, şu bilgileri aktardı: "2018'de çeşitli alanlara yönelik düzenlemelerin bulunduğu kanun tasarısı silsilemiz var. Torba yasamızı Meclise göndereceğiz. Onun içinde şiddetle ilgili düzenlemeler de var. Biz tüm çalışanlarımızı koruyacağız. Vatandaşlar arasında psikolojik sorunları olanlar bulunabiliyor. Aceleci olanlar olabiliyor. Bu süreci hep birlikte yöneteceğiz. Bizim bir çalışanımıza şiddette bulunanlarla ilgili Sağlık Bakanlığı olarak karşısında dimdik duracağız."