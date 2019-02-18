Sağlıkta büyük devrim! Kanser tedavisinde milli cihaz

DÜNYA Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) verilerine göre dünya genelinde geçen yıl 18 milyon 78 bin 957 kişi kanser hastalığına yakalandı. IARC'nin tahminine göre 2040 yılında 29 milyon 532 bin kişinin daha kansere yakalanacağı öngörülüyor. Kanser hastalığına yakalanan 18 milyon kişiden 9 milyon 555 bin kişinin hastalığa yenik düştüğünü belirten IARC, 2040 yılına gelindiğinde 16 milyon 388 bin kişinin daha hayatını kaybedeceğini tahmin ediyor.

KANSERE YAKALANANLARIN ÇOĞUNLUĞU ERKEK

Hastalığa yakalananların büyük çoğunluğunun erkekler olduğunu belirten IARC, akciğer kanseri, meme kanseri, mide kanseri, prostat kanseri, colorectum kanseri, karaciğer kanseri ve gırtlak kanserinin dünya genelinde en çok görülen kanser vakaları olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'NİN YENİ MİLLİ VE YERLİ TIBBİ CİHAZI: THERMOSPİNE

Türkiye’de de sebebi bilinen ölümler sıralamasında kardiyovasküler hastalıklardan sonra kanser en sık görülen ikinci ölüm sebebi olmakla birlikte, Türkiye kanser hastalığı ile mücadelede yerli ve milli imkanların arttırılması için tüm imkanlarını seferber ediyor. Türkiye’nin önde gelen yerli ve milli tıbbi cihaz üreticilerinden RD GLOBAL-INVAMED AŞ, omurga tümörü ve diğer kanser alanlarında kullanılması amacıyla uzun yıllardır Ar-Ge yatırımlarıyla üzerinde çalıştığı yerli tıbbi cihazı üretmeyi başardı. "Thermospine" cihazı ile kanser cerrahisinde mikroablasyon yöntemi resmen başladı. Özellikle omurga tümörünün yok edilmesinde büyük oranda başarı sağlayan milli cihaz, geçen yıl Türkiye genelinde kullanılmaya başlandı. Geçen bir yılın ardından milli cihazı dünyaya duyuran RD GLOBAL/INVAMED, cihazı yurt dışına ihraç etmeye de başladı. Özellikle Avrupa ülkelerinin yoğun ilgi gösterdiği cihaz, pek çok ülkede takdirle karşılandı.