Sağlıklı kalp için günde 5 ceviz önerisi!

CEVİZİN yararı beyin ve kalple sınırlı değil. Uyku sorunları, kolesterol ve diyabetle mücadelede de olumlu katkı sağlıyor. Ancak yağlı bir besin olan cevizin de uygun miktarda tüketilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Özlem Tay, cevizin yararları hakkındaki detayları şöyle aktarıyor:

LİFLİ YAPISI İLE KABIZLIĞA İYİ GELİR



“Cevizin, yağlı tohumlar olarak bilinen fındık, badem, fıstık, susam gibi kuruyemişlere oranla en yararlı besindir. Doymamış yağ asitlerinden oluşan ceviz, besin maddeleri ile dolu olması nedeniyle enerji deposudur. 100 gr cevizde 15 gr protein ve 7 gr lif bulunmaktadır. Bu da cevizi lif içeriği yüksek bir besin haline getirmektedir. Düzenli tüketildiğinde bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlık sorununa da çözmektedir.



KALBİ VE DAMAR YAPISINI KORUR



Ceviz, içeriğindeki omega 3 yağ asitleri sayesinde kalp hastalıklarına karşı koruyucu ve damar yapısını iyileştirici bir besindir. Antioksidan içeriği de yüksek olduğu için kalp hastalıklarına neden olan zararlı maddeleri ortadan kaldırır, kalbin hastalıklara yakalanmasını önler ve damar yapısının esnekliğini korumasına yardımcı olur. Günde ortalama 4-5 ceviz yiyen kişi vücudun gereksinimi olan omega 3 yağının %85’ini almış olur. Omega 3 yağı, antioksidan içeriği ile kalp sağlığına faydalıdır.



KÖTÜ HUYLU KOLESTEROLÜN PANZEHRİDİR



Araştırmalarda, ceviz düzenli ve yeterli miktarda tüketildiğinde;



- Lipoprotein özelliği ile iyi huylu kolesterol olan HDL’yi yükseltir, kötü huylu kolesterol olan LDL’yi düşürür.



- Kalp krizlerine neden olan kan pıhtılaşması riskini azaltır ve kan dolaşımını düzenler.



- Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olduğu için tehlikeli kalp ritimlerini dengeler, kalp krizi riskini azaltmaktadır.



- Diyabet hastaları için şeker düzeyinin uygun seviyelerde kalmasına ve bu hastaların, kalp sorunlarından korunmasına yardımcı olmaktadır.



- Besin içeriği yüksek olması nedeniyle tok tutmaktadır.



- İçeriğindeki E vitamini, damarlarda plak oluşumlarını ve kalp tıkanıklığının oluşmasını engeller. Bununla birlikte damarların çevresini temizler ve genişlemelerini sağlar, böylece kalp hastalıklarına yakalanma riskini de azaltmaktadır.



- Cevizin her gün düzenli olarak uyumadan 2 saat önce tüketimi de içerdiği triptopan nedeniyle uyku problemlerini çözdüğü belirlenmiştir.



BEYİN VE SİNİRLER İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR BESİNDİR



Ceviz linoleik, alfa linoleik ile birlikte vitamin E ve B6 vitaminlerini içerdiğinden dolayı sinir sitemlerine olumlu yönde etki yapar. Özellikle stres ile mücadelede antidepresan görevini üstlenir, uyku sorunu olanlar için de şifadır. Yatmadan 2 saat önce yenilen ceviz, içerdiği triptofan yardımı ile uyku sorunlarının çözümüne yardımcı olur. Günde 4-5 adet ceviz tüketmek, triptofan’ın yüzde 17’sini karşılamaya yardımcı olur.



GÜÇLÜ KEMİKLER VE PARLAK BİR CİLT İÇİN YARARLIDIR



Ceviz, içerdiği kalori miktarı ile kemik sağlığı üzerinde de olumlu etkiye sahiptir. Kalsiyum emilimi, kemik ve bağ doku sağlığı için gerekli olan manganezin %43’ü, günde 4-5 ceviz tüketimi ile vücuda alınabilir. Omega 3 yağı ve zengin bakırı da yapısında bulunduran ceviz, cilt için de yararlıdır. Her gün 2-3 ceviz tüketimi, cildin elastikliğini arttırır ve ciltteki hücrelerin canlı kalmalarına yardımcı olur.”