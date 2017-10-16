Sağlıklı bildiğimiz sağlıksız gıdalar

AVUSTURALYA Kanser Kurumu ve Kalp Vakfı’nın bin 97 yetişkin üzerinden yaptığı araştırmada, katılımcılardan 134 gıdayı sağlıklı veya sağlıksız olarak nitelendirmeleri istendi. Beslenme uzmanları, insanların çok sağlıklı bulduğu hindistan cevizi yağı, portakal suyu ve müsli barı gibi yiyeceklerin sanıldığı kadar faydalı olmadığını savundu. Listede bulunması şaşırtıcı olan bazı yiyecekler ise şu şekilde:

- Portakal suyu: Uzmanlara göre şeker oranı çok fazla olduğu için düzenli olarak tüketilmemeli.

- Glütensiz kekler: Çölyak hastaları için önemli olsa da, bu hastalığı taşımayanlar için herhangi bir faydası bulunmuyor.

- Müsli barı: Çikolatanın yanında daha sağlıklı bir seçenek olarak pazarlanan müsli barları çok fazla şeker içerdiği için uzmanlar tarafından tavsiye edilmiyor.

- Donmuş yoğurt: İçerdiği yüksek şeker oranı ile yoğurttan ziyade dondurmaya benzeyen donmuş yoğurt düzenli olarak tüketilmemesi gereken gıdalar arasında yer aldı.

- Hindistan cevizi yağı: Son dönemlerin popüler diyet ürünlerinden olan bu yağ aslında oldukça yüksek miktarda doymuş yağ içeriyor. Uzmanlar hindistan cevizi yağı yerine bitkisel yağların tercih edilmesi gerektiğini söylüyor.