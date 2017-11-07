Sağlık seminerine davet

ALANYA Belediyesi ve Memorial Hastanesi işbirliğiyle yarın saat 14.00’de, Alanya Kültür Merkezi’nde “Meme Sağlığı ve Meme Karnesi” ile “Tüp Bebek Tedavisi ve Yeni Gelişmeler" konusunda sağlık semineri düzenlenecek. "Meme Sağlığı ve Meme Karnesi" konusunda Medstar Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü doktorlarından Doç. Dr. Özer İlkgül, "Tüp Bebek Tedavisi ve Yeni Gelişmeler" konusunda ise Memorial Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Mehmet Öztürkmen seminer verecek. Seminer sonunda doktorlar katılımcıların sorularını cevaplandıracak. Seminerde ayrıca Memorial Hastanesi tarafından uygulamaya konulan Meme Karnesi projesiyle ilgili de vatandaşlara bilgi verilecek.