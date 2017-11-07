Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 12°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112272
ALTIN
159.529
DOLAR
3.8899
STERLİN
5.1158
EURO
4.5035
8 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
8 Kasım 2017 Antalya -...
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk çeken gençler dikkat!
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk...
banner468

Sağlık seminerine davet

Antalya'da “Meme Sağlığı ve Meme Karnesi” ile “Tüp Bebek Tedavisi ve Yeni Gelişmeler” konusunda seminer düzenlenecek

Sağlık seminerine davet

Antalya'da “Meme Sağlığı ve Meme Karnesi” ile “Tüp Bebek Tedavisi ve Yeni Gelişmeler” konusunda seminer düzenlenecek

07 Kasım 2017 Salı 23:36
Sağlık seminerine davet
banner404

ALANYA Belediyesi ve Memorial Hastanesi işbirliğiyle yarın saat 14.00’de, Alanya Kültür Merkezi’nde “Meme Sağlığı ve Meme Karnesi” ile “Tüp Bebek Tedavisi ve Yeni Gelişmeler" konusunda sağlık semineri düzenlenecek. "Meme Sağlığı ve Meme Karnesi" konusunda Medstar Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü doktorlarından Doç. Dr. Özer İlkgül, "Tüp Bebek Tedavisi ve Yeni Gelişmeler" konusunda ise Memorial Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Mehmet Öztürkmen seminer verecek. Seminer sonunda doktorlar katılımcıların sorularını cevaplandıracak. Seminerde ayrıca Memorial Hastanesi tarafından uygulamaya konulan Meme Karnesi projesiyle ilgili de vatandaşlara bilgi verilecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Meme SağlığıMeme KarnesiTüp Bebek Tedavisi Ve Yeni Gelişmeler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beynimiz hacklenebilir mi? İşte cevabı...
Beynimiz hacklenebilir mi? İşte cevabı...
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Doktor uyarısı: Kaşlarınızı sürekli ovuşturmayın
Pankreas kanserinde hayatta kalma şansını etkiliyor!
Pankreas kanserinde hayatta kalma şansını etkiliyor!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim