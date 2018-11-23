Sağlık için harekete geçtiler

SAĞLIK Bilimleri Fakültesi’nin önünden başlayan yürüyüşte öğrenciler “Sağlık İçin Harekete Geç” yazılı pankartı taşıdılar. Öğrenciler ellerinde “Kumluca yürüyor, sağılığını koruyor”, “Hareketli olalım, sağlıklı kalalım”, “Fiziksel aktivite için fırsat çok, bahane yok”, “Hareket et, beslenmene dikkat et, sağlığı yaşamına davet et” yazılı pankartlarla sahil yoluna kadar yürüdüler. Yürüyüşe Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, Fakülte öğretim elemanları ve çalışanları, İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları, İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yanı sıra Kumluca halkı da destek verdi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, “Sağlığı koruma ve geliştirmede hemşire olarak, öğrencilerimizin gelecekte topluma rol modeli olmalarını sağlamak amacıyla bu yürüyüşü düzenlemeyi istedik. Çünkü birçok kronik hastalığın temelinde hareketsiz yaşamın etkili olduğunu biliyoruz. Her yıl bu etkinlikleri düzenlemeyi hedefliyoruz ve halkımızı da bizimle bu etkinliklerde birlikte olmaya davet ediyoruz” dedi.