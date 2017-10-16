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Sağlık durumu ile ilgili açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili son bilgileri kamuoyuyla paylaştı

Sağlık durumu ile ilgili açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili son bilgileri kamuoyuyla paylaştı

16 Ekim 2017 Pazartesi 19:32
Sağlık durumu ile ilgili açıklama
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ESKİ CHP Genel  Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş,  "Her şeyden önce bilinci açık. Elbetteki bu olaylardan sonra 'hiç bir risk  yoktur' diyemeyiz. O riskleri en küçük bir risk de olsa hekimler göz önünde  bulundurmak zorunda. Zaten arkadaşlarımız da bunu göz önünde bulunduruyorlar.  Ateşini bekliyorduk, çok doğal, ödemi bekleriz.  Ama bunlar mutlaka kontrol  altında tutulmalı. Gelişmelere göre zaman zaman ilaç tedavisi de gerekebilir." dedi.

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Ankara Üniversitesi RektörüChp Genel Başkanı
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