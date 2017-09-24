Sağlık Bakanlığı'ndan çiftlere ilk gece uyarısı: Yumuşak olun

SAĞLIK Bakanlığı, yayımladığı ‘Evlilik Öncesi Danışmanlık Genelgesi’ ile evlenecek çiftlere uyarılarda bulundu. Bakanlık genelgesinde, hayatlarını birleştirmek isteyen çiftlere yapılan uyarıların bazıları şunlar:

“Evlenecek kişilerin, evlenmeye engel hastalıkları bulunamadığına dair sağlık raporu almaları mecburidir. Bu kişilere güvenli annelik, bulaşıcı ve genetik geçişli hastalıklar ile gebeliği önleyici yöntemlerle ilgili danışmanlık hizmeti verilerek, üreme sağlığı hizmetleri iyileştirilecektir. Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti sunulan çiftlere, broşürler verilecektir.”



İLK GECE YUMUŞAK OLUN

Bakanlığın evlenme hazırlığındaki çiftlere yönelik bu broşüründe ise şu bilgiler yer alıyor:

“Eşler, cinsel davranışlarında birbirinin onayını alır. Onay için hiçbir zaman baskı uygulamaz. Birbirlerine sadık kalır. Eşinin haz almasına özen gösterir. Eşini fiziksel, ruhsal zararlardan, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ve istenmeyen gebeliklerden korur. Birbirlerinin sınırlarına saygı gösterir. İlk ilişki sırasında her iki taraf da birbirlerinin bedenlerini yeni tanıyacaklarından ve nasıl tepki vereceklerini bilmediklerinden birbirlerine yumuşak ve anlayış ile yaklaşmalıdır.”

TEKEŞLİLİK VURGUSU

“Cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından riskli davranışlar arasında yakın zamanda cinsel eş değiştirmek, birden fazla cinsel eşe sahip olmak, seks işçileri, kimlerle ilişkisi olduğu bilinmeyenlerle cinsel ilişkide bulunmak, cinsel yolla bulaşan hastalık belirtisi olanlarla ilişkiyi sürdürmek, para, mal, yiyecek ya da ilaç karşılığı cinsel ilişkiye girmek bulunuyor. Hastalıklardan korunma yolları arasında ise kondom kullanılması, tekeşli cinsel yaşam yer alıyor.”

5 ÇİFTTEN BİRİ AKRABA

“Türkiye’de yapılan her 5 evlilikten biri akraba evliliği. Bu evlilikler en çok 1’inci dereceden akrabalar arasında gerçekleşiyor ve bu durum nadir görülen kalıtsal hastalıklara neden oluyor. Akraba evliliği ve genetik hastalıkları olanlar, gebelik öncesinde sağlık kuruluşuna başvurmalılar.