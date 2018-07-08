Sağlık Bakanlığı o ilaçlara inceleme başlattı

Sağlık Bakanlığı, Avrupa ülkelerinde kanserojen içerebileceği gerekçesiyle Çin yapımı "valsartan" etken maddeli tansiyon ve kalp ilaçlarının geri toplanması üzerine inceleme başlattı

Sağlık Bakanlığı o ilaçlara inceleme başlattı
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AVRUPA Tıp Ajansı, Çin'in Linhai bölgesindeki bir ilaç firması  tarafından üretilen "valsartan" maddesinde kanserojen tespit edilmesi üzerine  ürünlerin toplatılması kararı almıştı.
 
Sağlık Bakanlığı, Avrupa Tıp Ajansının uyarısının ardından bu  ürünlerin Türkiye'de piyasada olup olmadığının belirlenmesi için harekete geçti.
AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından  söz konusu üretim tesislerinden ruhsatlı olan ve piyasaya sunulmuş tansiyon ve  kalp ilacının bulunup bulunmadığı inceleniyor. İncelemenin, yaklaşık bir hafta içinde tamamlanması öngörülüyor.  Bakanlık, sonuca göre ilaçların geri çekilmesi için gerekli işlemleri başlatacak.
 

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 21:20
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