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Sağlık Bakanlığı'ndan “kırmızı et ve işlenmiş kırmızı et” açıklaması

Sağlık Bakanlığı, “kırmızı et ve işlenmiş kırmızı et tüketiminin kansere yol açtığı’ yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

Sağlık Bakanlığı'ndan “kırmızı et ve işlenmiş kırmızı et” açıklaması

Sağlık Bakanlığı, “kırmızı et ve işlenmiş kırmızı et tüketiminin kansere yol açtığı’ yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

03 Ekim 2017 Salı 14:28
Sağlık Bakanlığı'ndan “kırmızı et ve işlenmiş kırmızı et” açıklaması
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SAĞLIK Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Medyada, ‘kırmızı et ve işlenmiş kırmızı et tüketiminin kansere yol açtığı’ yönünde haberlerin yer alması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görüşmüştür. Haberde bahsi geçen raporu Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) yayımlamıştır. Bu ajans, Dünya Sağlık Örgütüne bağlıdır ve aralarında Türkiye’nin de olduğu 25 ülke tarafından yönetilmektedir. IARC raporunda, kırmızı etin fazla miktarda tüketilmesinin özellikle bağırsak kanserleri ile ilişkili olabileceği kanaatine varılmıştır. Rapor, işlenmiş kırmızı etleri ise insanlarda kanser oluşturduğuna dair tatmin edici bulgular elde edilen maddeler kategorisinde değerlendirmiştir” denildi.
 
Kırmızı etin önemli bir protein kaynağı olduğunun vurgulandığı açıklamada, bütün kanser yapıcı etkenlerde olduğu gibi burada da maruz kalınan miktar ve sürenin kritik önem taşıdığı, raporda günlük 50 gram işlenmiş et tüketiminin bağırsak kanser riskini yüzde 18 artırdığının ifade edildiği, TÜİK verilerine göre ise ülkemizde kişi başı günlük kırmızı et tüketimi 35 gram düzeyinde olduğu belirtildi. Açıklamada doğru pişirilmiş et ve et ürünlerinin dengeli, bol sebze ve meyve ile aşırıya kaçılmadan tüketilmesi gerektiği ve düzenli fiziksel aktivite yaparak obeziteden uzak durulması gerektiği kaydedilerek, “Bu bilgiler doğrultusunda kırmızı et ve işlenmiş etlerle ilgili müdahale gerektiren bir sağlık sorunu yoktur. Bu rapor, et ve et ürünlerini aşırı tüketen bireylerin dikkatini çekmek için yapılan bir uyarı olarak değerlendirilmelidir” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKırmızı Et
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