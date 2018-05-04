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Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın alacak...!

Sağlık Bakanlığı'ndan "Almanya’da üç özel hastanenin alımı ile ilgili çalışmalar görüşme aşamasında devam ediyor" bilgisi paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın alacak...!

Sağlık Bakanlığı'ndan "Almanya’da üç özel hastanenin alımı ile ilgili çalışmalar görüşme aşamasında devam ediyor" bilgisi paylaşıldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:52
Sağlık Bakanlığı Almanya’dan hastane satın alacak...!
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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Almanya’da 3 hastanenin satın alımıyla ilgi çalışmaların görüşme aşamasında olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, Almanya’dan hastane satın alınmasına yönelik haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sağlık Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, şu an için gerçekleşmiş bir satın alma işleminin bulunmadığına vurgu yapılırken “Haberlerde yer alan 3 özel hastanenin alımı ile ilgili çalışmalar görüşme aşamasında devam etmekte olup, henüz net bir sonuç elde edilememiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Prosedür devam ediyor

Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı Yaşar Bilgin, bakanlığın yaklaşık 2 yıldır Almanya’da özellikle ülkede yaşayan Türklerin sağlık imkanlarını daha da iyileştirmek için hastane alma girişiminde bulunduğunu söyledi.

Bunun için değişik yerlerde görüşmeler yapıldığını dile getiren Bilgin, “Almanya’da bir hastane zinciri satışa çıkarıldı. Sağlık Bakanlığı bu 3 hastaneyi almak için başvurdu, biz de destek veriyoruz. Şu an prosedür devam ediyor ve bu prosedürün sonuçlanması bekleniyor” dedi.

Almanya’da hastane satın alma girişiminin uzun vadeli bir proje olduğunu aktaran Bilgin, “Orası olmasa başka yerlere bakılacak. Yani bu uzun vadeli bir proje. Türkiye gerekli yerlere başvurusunu yaptı, şu an için bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Satın alma başvurusunun yaklaşık 5 ay önce yapıldığını belirten Bilgin, “Bu hastaneler zincirinin 20 farklı yerde hastanesi var. Daha çok Türklerin yaşadığı yerlerde, mesela Münih, Düsseldorf ve Köln taraflarından düşünülüyor. İsim vermeyeyim ama şu an iflas etmiş bir hastane zinciri bu" diye konuştu.

Bilgin, Sağlık Bakanlığı’nın Almanya’da hastane fazlalığı olması nedeniyle yeni bir hastane kurmasının mümkün olmadığını ancak satılacak olan hastaneleri almak üzere başvuruda bulunulduğunu dile getirdi.

Alman da Türk de bu hastanelerden hizmet alacak

Satın alınması düşünülen hastanelerin Alman hastanesi olduğunu vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

Alman da Türk de buradan hizmet alacak. Ama daha çok Türk doktor, Türk hemşire alınacak bu hastanelere. Bir Türk hastanesi olmayacak yani, yine Alman hastanesi olacak. Almanlar buna göçmen dostu hastane diyorlar. Türklerin kültüründen kaynaklanan, dilden kaynaklanan doktorla hasta arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmaya yönelik bir durum var ortada.”
Yaşar Bilgin, Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşık 2 yıl önce de Frankfurt yakınlarında yine bir hastane satın alımı için girişimlerde bulunduğunu ancak karşı tarafın son anda vazgeçmesi nedeniyle hastanenin satın alınamadığını sözlerine ekledi.

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