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Sadece sebze yemek inme riskini artırıyor

Sadece sebzeyle beslenenlerde kalp hastalığı olasılığı azalırken inme riskinin arttığı bildirildi

SAĞLIK 05.09.2019, 18:02 05.09.2019, 18:23
Sadece sebze yemek inme riskini artırıyor
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SADECE sebze yemek inme riskini artırıyor.  İngiliz bilim adamları, EPIC-Oxford'un 48 bin kişinin beslenmesi ve  sağlığını mercek altına aldığı uzun süreli araştırma projesinin verilerini  inceledi.
 EPIC-Oxford'un 1993-2001 yıllarında takip ettiği katılımcıların  yarısının et, 7 bin 500'ünün balık yediği, 16 binden fazlasının da vejetaryen ya  da vegan olduğu belirtildi.  Süreç içinde 2 bin 820 koroner kalp hastalığı, 300'ü hemorajik olmak  üzere bin 72 inme vakasına rastlandığı kaydedildi.
 Uzmanlar, koroner kalp hastalığına yakalanma riskinin vejetaryen ve  veganlarda yüzde 22, balık yiyenlerde de yüzde 13 azaldığını gözlemledi.
 Öte yandan araştırmada sadece sebzeyle beslenenlerin inme geçirme  olasılığının yüzde 20 arttığı görüldü.
 Araştırmacılar, vejetaryenler ve veganlarda artan inme riskinin, düşük  B12 seviyesiyle bağlantısı olabileceğini belirtirken, konuyla ilgili daha fazla  çalışma yapılması gerektiğine işaret etti.  Diyetisyenler de sağlık için en iyisinin beslenmeyi çeşitlendirmek  olduğu önerisinde bulundu.  Araştırmanın ayrıntıları "British Medical Journal" dergisinde  yayımlandı.
 

#Sebze
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