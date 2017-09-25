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Arnavut biberinin acısı pek meşhurdur. Ancak acısının yoğunluğu şifasından geliyor. Çünkü kalp krizinde anlık müdahalede uzun yıllar önce kullanılmaya başlanmış. Peki, nedir bu Arnavut biberi tentürü ve nasıl yapılır?

Sadece 1 dakikada kalp krizini önlüyor!

Arnavut biberinin acısı pek meşhurdur. Ancak acısının yoğunluğu şifasından geliyor. Çünkü kalp krizinde anlık müdahalede uzun yıllar önce kullanılmaya başlanmış. Peki, nedir bu Arnavut biberi tentürü ve nasıl yapılır?

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:19
Sadece 1 dakikada kalp krizini önlüyor!
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1 Arnavut biberi tentürü nasıl yapılır?


Gerekli malzemeler: 3 arnavut biberi, Arnavut biberi tozu, 1 bardak su, 1 litrelik boş cam şişe
2 Hazırlanışı:


Elinizin yanmaması için eldiven kullanın.    Cam şişenin 1/4'ünü arnavut biberi tozu ekleyin. Daha sonra üzerine su ekleyin.    Başka bir yerde arnavut biberlerini su ile birlikte blender'dan geçirin. Daha sonra şişedeki karışıma ilave edin.    Karışımı 14 gün karanlık bir odada bekletin ve sonra süzün.

3 Önerilen kullanım dozları:


Kalp krizi geçiren bir kişi varsa önce sağlık ekiplerine haber verilip ambulans çağırdıktan sonra bu tentürden 5'er dakika arayla 10 damla verebilirsiniz.
Unutmayın bu tentür başlı başına bir tedavi değildir, kalp krizi anında yapacağınız ilk müdahaleye ilave olarak tentürü uygulayın.

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Son Güncelleme: 25.09.2017 17:23
Anahtar Kelimeler:
Arnavut Biberi
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