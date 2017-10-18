Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107261
ALTIN
151.411
DOLAR
3.6753
STERLİN
4.8441
EURO
4.3193
Saçını boyatanlara kötü haber! Kanser...
Saçını boyatanlara kötü haber! Kanser...
Kanseri hızlı teşhis edebilen çip geliştirildi!
Kanseri hızlı teşhis edebilen çip...
Twitter'da akışınız video reklamlarla dolacak!
Twitter'da akışınız video reklamlarla dolacak!
banner468

Saçını boyatanlara kötü haber! Kanser...

İngiltere'de yapılan bir araştırma, saç boyasının meme kanserine yakalanma riskini artırabileceğini gösterdi. Buna göre, kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurulamasa da saçlarını düzenli boyayan kadınların meme kanserine yakalanma olasılığı yüzde 14 fazla

Saçını boyatanlara kötü haber! Kanser...

İngiltere'de yapılan bir araştırma, saç boyasının meme kanserine yakalanma riskini artırabileceğini gösterdi. Buna göre, kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurulamasa da saçlarını düzenli boyayan kadınların meme kanserine yakalanma olasılığı yüzde 14 fazla

18 Ekim 2017 Çarşamba 12:04
Saçını boyatanlara kötü haber! Kanser...
banner404

SAÇ boyası ile kanser arasında ilişki olabileceğini ortaya koyan araştırma, saçlarını düzenli boyayan kadınların meme kanserine yakalanma olasılığının yüzde 14 fazla olduğunu belirledi. 
“SAÇLARINIZI YILDA 5’TEN FAZLA BOYATMAYIN” 
Uzmanlar saçların yılda 5 kezden fazla boyanmaması konusunda uyardı. Bu konuda sektör tavsiyesinin ise 4-6 haftada 1 gibi kısa bir zaman aralığı olduğuna dikkat çekildi. 
Uzmanlar ayrıca saçların boyandığında olabildiğince, kına, pancar ve kuşburnu gibi doğal ürünler kullanmasını tavsiye etti. 
Araştırmacılar buna karşın, “bazı meme kanserlerine saç boyasının neden olduğu” gibi kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurulamayacağının altını çizdi.
 
DİĞER KOZMETİKLERİN ETKİSİ VAR MI? 
Bu konudaki araştırmaların, saçlarını boyayan kadınların daha fazla makyaj yapma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle zora girdiği kaydedildi. Buna göre kanser araştırmasında saç boyasıyla ilişkilendirilen bazı etken maddeler, aslında diğer kozmetik ürünlerinden kaynaklanmış olabiliyor.
KOZMETİK FİRMALARI KARŞI ÇIKIYOR  
Kozmetik dernekleri ise, ürünlerin onlarca testi başarıyla geçerek piyasaya sürüldüğü için sağlık sorunu yaratmasının mümkün olmadığı savunuyor. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İngiltereSaç BoyasıKanser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanseri hızlı teşhis edebilen çip geliştirildi!
Kanseri hızlı teşhis edebilen çip geliştirildi!
Sinüzit ne zaman ameliyat gerektirir?
Sinüzit ne zaman ameliyat gerektirir?
Hepatit A'dan korunmada en etkili yol!
Hepatit A'dan korunmada en etkili yol!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim