Saçını boyatanlara kötü haber! Kanser...

SAÇ boyası ile kanser arasında ilişki olabileceğini ortaya koyan araştırma, saçlarını düzenli boyayan kadınların meme kanserine yakalanma olasılığının yüzde 14 fazla olduğunu belirledi.

“SAÇLARINIZI YILDA 5’TEN FAZLA BOYATMAYIN”

Uzmanlar saçların yılda 5 kezden fazla boyanmaması konusunda uyardı. Bu konuda sektör tavsiyesinin ise 4-6 haftada 1 gibi kısa bir zaman aralığı olduğuna dikkat çekildi.

Uzmanlar ayrıca saçların boyandığında olabildiğince, kına, pancar ve kuşburnu gibi doğal ürünler kullanmasını tavsiye etti.

Araştırmacılar buna karşın, “bazı meme kanserlerine saç boyasının neden olduğu” gibi kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurulamayacağının altını çizdi.



DİĞER KOZMETİKLERİN ETKİSİ VAR MI?

Bu konudaki araştırmaların, saçlarını boyayan kadınların daha fazla makyaj yapma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle zora girdiği kaydedildi. Buna göre kanser araştırmasında saç boyasıyla ilişkilendirilen bazı etken maddeler, aslında diğer kozmetik ürünlerinden kaynaklanmış olabiliyor.

KOZMETİK FİRMALARI KARŞI ÇIKIYOR

Kozmetik dernekleri ise, ürünlerin onlarca testi başarıyla geçerek piyasaya sürüldüğü için sağlık sorunu yaratmasının mümkün olmadığı savunuyor.