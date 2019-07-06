Saç ekimi nasıl doğal görünür?

SAÇ dökülmesi sorunu yaşayanların saç ektirmekten çekinmelerinin sebepleri başarısız saç ekimi ile çim adama benzemektir. Saç ekimi operasyonunun başarılı geçebilmesi için saç ekimi sonuçlarının doğal görünmesi çok önemlidir. Günümüzde saç ekim uzmanları tarafından en doğal saç ekimi sonuçlarını veren teknik olarak DHI saç ekim tekniği tercih edilmektedir. En doğal saç ekimi sonuçları için DHI saç ekimi tekniğinin tercih edilmesinin çok sayıda sebebi bulunmaktadır. Bunlar arasında saçın tıraş edilmek zorunda olunmaması, ön saç çizgisinin istenildiği gibi tasarlanabilmesi, saçın sıklığının seyrekleşen bölge üzerinde eşit bir şekilde dağıtılabilmesi ve saçın çıkış yönünün olması gerektiği gibi ayarlanabilmesidir.

Nelere dikkat edilmeli?

Öncellik ile saç ekim işleminde sağlıklı saç köklerinin alındığı donör bölgede ve transfer edildiği alanda hiçbir şekilde iz kalmamasıdır. Cerrahi kesi izleri kafa derisi üzerinde doğal olmayan bir görünüme neden olur. Kullanılan ince uçlu iğneler sayesinde 0,3 ila 0,6 mm çapında ufak noktalar açılır. Kanamaya neden olmayan bu ufak noktalar sayesinde kafa derisi üzerinde yaralar oluşmaz. Saçın tıraş edilmesi gerekmediği için tüm saç ekimi süreci boyunca herhangi bir şekilde yara izleri görünmez. Donör bölgeden alınan saç köklerinin sık aralıklarla ekilmesine de imkan veren DHI tekniği ile en doğal sonuçların alınması sağlanır.

Saç tasarımı çok önemli

Saç ekiminin doğal bir görünüm ile sonuçlanabilmesi için ön saç çizgisinin birden bire alnın üzerinden ve etrafından duvar gibi yükselmemesi gerekir. İnce saç telleriyle tek tel olarak başlayıp tepe noktasına doğru kalınlaşarak yükselmesi ve artması gerekir. Tıpkı doğal saçta olduğu gibi. En doğal saç ekimi sonuçları için DHI saç ekimi tekniği bu görünümü sağlamaya yardımcı olur. İnce ve tek tel içeren saç köklerinin alınarak doğru açıyla alın ve yüz çevresine ekilmesini sağlayan DHI saç ekimi tekniğinin en önemli avantajı budur. En doğal görünümlü saç ekimi sonuçlarına ulaşmak için saç ekim uzmanlarından size özel bilgi almalısınız.