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‘Rüyalar kontrol edilebilir’

Avusturalya Adelaide Üniversitesi’nde yapılan araştırma rüyaları kontrol etmenin 3 yolunu test etti

‘Rüyalar kontrol edilebilir’

Avusturalya Adelaide Üniversitesi’nde yapılan araştırma rüyaları kontrol etmenin 3 yolunu test etti

21 Ekim 2017 Cumartesi 09:52
‘Rüyalar kontrol edilebilir’
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AVUSTRALYA Adelaide Üniversitesi’nde yapılan araştırma rüyaları kontrol etmenin 3 yolunu test etti. Rüya kontrol etme (lucid dreaming) psikoloji bilimi literatüründe uzun zamandır bilinen bir kavram. Buna göre kişi rüya görürken bunun rüya olduğunu biliyor ve rüyasını kontrol edebiliyor. 47 katılımcı ile gerçekleştirilen deneyde, bilim insanları 3 rüya kontrol etme tekniğini ve bu tekniklerin yan etkilerini test etti. İki hafta boyunca gözlemlenen katılımcılardan ilk hafta normal uyku düzenlerinde uyumaları ve rüyalarını not etmeleri istendi. İkinci hafta rüya kontrol etme teknikleri denendiğinde, katılımcıların yüzde 17’sinin rüyasını kontrol etmede başarılı olduğu görüldü. İlk teknikte kişi çevresini sürekli kontrol ederek bulunduğu ortamın gerçek olmadığını anlamaya çalışıyor. İkinci teknikte kişi uykudan beş saat sonra uyanıyor ve tekrar uykuya dalıyor. Son ve en etkili yöntemde ise kişi REM evresinde, uyku ve uyanıklık arasındaki rüyaların en fazla görüldüğü evre, uyanıyor ve tekrar uykuya daldığında rüya görürken gördüğünün rüya olacağına dair kendini telkin ediyor. Uzmanlara göre bu teknik ile fiziksel rahatsızlığı olan kişiler rüyalarında prova yapabilir; hatta sahip olmak istedikleri yetenekler için çalışabilir.

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Anahtar Kelimeler:
AvusturalyaAdelaide ÜniversitesiLucid Dreaming
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