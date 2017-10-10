Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103394
ALTIN
153.700
DOLAR
3.6829
STERLİN
4.8968
EURO
4.3464
11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
11 Ekim Günlük Burç Yorumu
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt için!
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt...
Bu bitki cinsel isteksizlikten, kısırlığa her derde deva!
Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor
banner468

'Ruh Sağlığı' uyarısı

'10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü' kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), ruh sağlığının ve ruh hastalarının toplumda farkındalığını, anlaşırlığını arttırmak amacıyla hasta yakınlarıyla bir söyleyişi düzenledi.

'Ruh Sağlığı' uyarısı

'10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü' kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), ruh sağlığının ve ruh hastalarının toplumda farkındalığını, anlaşırlığını arttırmak amacıyla hasta yakınlarıyla bir söyleyişi düzenledi.

10 Ekim 2017 Salı 23:18
'Ruh Sağlığı' uyarısı
banner404

TRSM biriminde sağlık hizmeti alan hastaların yakınlarının katıldığı söyleşide şizofreni ve bipolar hastalarında metabolik sendrom ile diyet çözümleri ele alındı. Düzenlenen organizasyona Psikiyatri Uzmanı Tacettin Kuru, Diyetisyen Ergin Boylu, Sosyal Hizmet Uzmanı Kaan Sağlam, TRSM bünyesinde bulunan sağlık çalışanları da katılarak hasta yakınlarının merak ettiği sorulara yanıt verdiler. Psikiyatri Uz. Dr. Tacettin Kuru, şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastaların yaşam süresinin topluma oranla genel olarak kısa olduğunu dile getirdi. Dr. Kuru, “Hastalarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi için sağlıklı beslenmeleri çok önemli. Bel çevrelerinin fazla geniş olmaması gerekiyor. Burada siz yakınlarına çok iş düşüyor” dedi.
'TUZU YEMEK PİŞTİKTEN SONRA ATIN'
Diyetisyen Boylu ise, sağlıklı beslenme konusunda hasta yakınlarını bilgilendirdi. Boylu, "Vücudunuzun demir ihtiyacını karşılamanız için et yemeklerinizin yanında çiğ sebze tüketmeyi unutmayın. Meyve tüketmeden önce protein (yoğurt, süt gibi) tüketin. Sağlığınız için günlük 5 gram tuz ihtiyacınızdan fazlasını almayın. Yemeğinizin tuzunu pişirirken değil, piştikten sonra ilave edin. Böylelikle vücudunuzun iyot ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılamış olacaksınız" diye konuştu. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı GünüAlanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiALKÜ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşa antibiyotik uyarısı
Vatandaşa antibiyotik uyarısı
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt için!
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt için!
Bu bitki cinsel isteksizlikten, kısırlığa her derde deva!
Bu bitki cinsel isteksizlikten, kısırlığa her derde deva!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim