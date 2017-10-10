'Ruh Sağlığı' uyarısı

TRSM biriminde sağlık hizmeti alan hastaların yakınlarının katıldığı söyleşide şizofreni ve bipolar hastalarında metabolik sendrom ile diyet çözümleri ele alındı. Düzenlenen organizasyona Psikiyatri Uzmanı Tacettin Kuru, Diyetisyen Ergin Boylu, Sosyal Hizmet Uzmanı Kaan Sağlam, TRSM bünyesinde bulunan sağlık çalışanları da katılarak hasta yakınlarının merak ettiği sorulara yanıt verdiler. Psikiyatri Uz. Dr. Tacettin Kuru, şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastaların yaşam süresinin topluma oranla genel olarak kısa olduğunu dile getirdi. Dr. Kuru, “Hastalarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi için sağlıklı beslenmeleri çok önemli. Bel çevrelerinin fazla geniş olmaması gerekiyor. Burada siz yakınlarına çok iş düşüyor” dedi.

'TUZU YEMEK PİŞTİKTEN SONRA ATIN'

Diyetisyen Boylu ise, sağlıklı beslenme konusunda hasta yakınlarını bilgilendirdi. Boylu, "Vücudunuzun demir ihtiyacını karşılamanız için et yemeklerinizin yanında çiğ sebze tüketmeyi unutmayın. Meyve tüketmeden önce protein (yoğurt, süt gibi) tüketin. Sağlığınız için günlük 5 gram tuz ihtiyacınızdan fazlasını almayın. Yemeğinizin tuzunu pişirirken değil, piştikten sonra ilave edin. Böylelikle vücudunuzun iyot ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılamış olacaksınız" diye konuştu.