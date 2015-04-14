Rhinolight ile alerjik nezleden kurtulun

GÜNÜMÜZÜN modern tedavi seçenekleri arasında yer alan Rhinolight tedavisi ile ilgili bilinmeyenleri Hisar Intercontinental Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Tayfun Apuhan’a sorduk. Rhinolight tedavisi nedir?

Mevsimsel özellik gösteren alerjik nezlenin (saman nezlesi–alerjik rinit) tedavisinde uygulanan özel bir içeriğe sahip, yüksek yoğunlukta ışıktan oluşan Rhinolight tedavisinin burun içerisine uygulanmasıdır. Alerjik nezlesi olan hastalarda Rhinolight ile burunda alerjiye bağlı gelişen kaşıntı, tıkanma, hapşırık gibi şikayetler başarı ile azaltılır.

Rhinolight tedavisi nasıl uygulanır?

Rhinolight ışık tedavisinin etkileri hızlı ve uzun solukludur. İyilik dönemleri kişiden kişiye değişiklik gösterse de hastaların yakınmalarında yüksek oranda iyileşme sağlar. Yakınmaların düzeyine göre, tedavi kürlerini yıl içerisinde birkaç kez tekrar etmek gerekebilir. Rhinolight mevsimsel alerjisi olan hastalarda toplam 6, tüm yıl alerjisi olan hastalarda ise 8 seans olarak uygulanır. Mevsimsel alerjide ardışık 2 haftada üçer tedavi uygulanırken; tüm sene devam eden alerjik nezlesi olan hastalarda ilk hafta yapılan 3 tedaviyi takiben 5 hafta boyunca haftada bir uygulama yapılır. Işık tedavisinin etki süresi 1 yıl olup; bu sürenin sonunda tekrar uygulanması gerekebilir.

Rhinolight tedavisi kimlere uygulanabilir?

Tek ya da kombine şekilde kullanılan ilaçlara rağmen alerjik rinit yakınmaları kontrol altına alınamayan hastalar,

Hamilelik, emzirme, aktif spor yapma, karaciğer ya da böbrek yetmezlikleri gibi ilaç kullanmanın sakıncalığı olduğu alerji rinit hastaları,

Başka bir hastalıktan dolayı kullandığı ilaçların anti alerjik ilaçlarla etkileşim gösterme ihtimali olan hastalara.

Uzun süreli ilaç kullanmayı tercih etmeyen hastalar,

Uygulamakta olduğu alerji tedavisine destek isteyen hastalar, rhinolight tedavisine adaydır.

Rhinolight kullanımı kimlere önerilmez?

Burunlarında ciddi deviasyon (eğrilik) nedeniyle standart tedavilerden yararlanamayanlar,

Alerjik nezlenin yanı sıra diğer AKUT viral ya da bakteriyel burun iltihabı olan hastalar.

Burun içi veya genizde tümörleri olan hastalar,

Ciddi burun kuruması ve burun içinde kabuklanma şikayeti olan hastalar,

Daha önce cilde yönelik ışık tedavisi sırasında ciddi sorunlar yaşamış olan hastalar.