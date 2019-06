Regl olmadım diye doktora gitti, rahmi olmadığını öğrendi!

SABİNE Boghos, 16 yaşındayken doktorların 'çok kilolusun' ya da 'vitamin eksikliğin var' diyerek tedavi etmeyi reddetmesi üzerine rahmi olmadığını öğrendi. Şimdi 26 yaşında bir genç kız olan Sabine içinde bulunduğu durumu şöyle anlatıyor: ''Regl olma yaşım gelmiş ancak henüz olmamıştım. Bunda bir terslik olduğunu düşündüğüm için ailem beni birçok kez doktora götürdü ancak her seferinde çok kilolu olduğumu söyleyip vitamin verdiler. Kilo verdim ancak yine regl olamadım. Birkaç sene sonra büyük bir yumurtalık kisti teşhisi kondu. Çıkarmak için acil ameliyat olmak zorunda kaldım ve doktorlar rahmimin olmadığını vajinal kanalımın ise gelişmediğini söylediler. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Yıkıldım ve kafam karıştı.'' MRKH (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser) sendromu ortalama her 5 bin kadından sadece birini etkiler. Bu yüzden çok nadir görülür. Hayati olmamasına rağmen, Sabine bu teşhisin yaşamını değiştirdiğini söylüyor. Genç kız teşhisinin zihinsel sonuçları ile başa çıkması için terapiye gitmek zorunda kalıyor. Bu durum ameliyat olmadıkça, asla cinsel ilişkiye giremeyeceği anlamına geliyor. Vajinal kanalı çok dar olduğundan dilatör kullanacak olan Sabine, tedavi sonrası erkek arkadaşıyla ilişkiye girebilecek ancak hiçbir zaman bebek sahibi olamayacak. Sabine bu duruma üzülüyor ancak yumurtalıklarının olmasını bir şans olarak görüyor. Genç kız taşıyıcı anne sayesinde bebek sahibi olmayı umuyor. Fakat yaşadığı ülke Dubai'de taşıyıcı anneden bebek sahibi olmak yasadışı. Sevginin koşulsuz olduğunu söyleyen genç kadın son seçenek olarak evlat edinmeyi düşünüyor. MRKH (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser) sendromu ortalama her 5 bin kadından sadece birini etkiler. Bu yüzden çok nadir görülür. Hayati olmamasına rağmen, Sabine bu teşhisin yaşamını değiştirdiğini söylüyor. Genç kız teşhisinin zihinsel sonuçları ile başa çıkması için terapiye gitmek zorunda kalıyor. MRKH sendromunun çok iyi tanınmadığını çünkü kadınların bu konuyu konuşmaktan utandığını söyleyen 26 yaşındaki genç kadın, ''ilk başlarda ben de çok utandım ve bunu tartışmaktan çekindim. Çünkü cinsellik bir tabu idi veya bir kadın hamile kalamazsa bu çok kötü bir şeydi. Evet zor ama yalnız olmadığınızı bilmeniz gerekiyor. Bu durum çok nadir görülse de dünyada bu sorunu yaşayan kadınlar var. MRKH'a daha fazla ışık tutmamız ve bu şartlara sahip kızların bu konuda konuşmak için kendilerini güvende ve iyi hissetmelerini sağlamamız gerekir'' diye konuşuyor.

MRKH sendromu nedir?

Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser sendromu (MRKH), her 5 bin kadından birini etkileyen vajina, serviks ve rahim yokluğu veya az gelişmişliği ile karakterize konjenital (doğumlu) bir anormalliktir. Bu durumda olan kadınlar ergenlik belirtilerinde tüylenmeyi yaşarlar ancak regl olamazlar. MRKH'li kadınların çoğunluğu için, cerrahlar mevcut olanaklarla vajinal dokuyu esneterek vajina yaratabilirler. Bu genellikle vajinal dilatörler adı verilen özel olarak tasarlanmış yumuşak silindir şekilli nesneler kullanılarak yapılır. Bunu izleyerek, MRKH'li kadınlar cinsel ilişki yaşayabilir. Hamile olamasalar da yardımlı üreme yoluyla çocuk sahibi olabilirler. MRKH sendromlu kişilerde vücudun diğer bölgelerinde de anormallikler olabilir. Böbrekler anormal olarak oluşturulabilir veya konumlandırılabilir. MRKH sendromlu kadınlarda işitme kaybı veya kalp kusurları olabilir.