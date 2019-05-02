Ramazanda "sağlıklı uyku" önerileri

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Genel Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, ramazan ayında sahurdan sonra uyunmaması gerektiğini belirterek, "Sahurdan sonra uyunup tekrar kalkıldığında bütün ritim bozulmuş oluyor, bu da 10'uncu gün sonunda etkisini göstermeye başlıyor. İnsanların bütün fonksiyonları değişmiş oluyor." ifadesini kullandı

Ramazanda "sağlıklı uyku" önerileri
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FİDAN, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayında oruç tutanların uyku  düzenlerinde bazı değişikliklerin ortaya çıktığını belirtti. 
İftar saatinden sonra uyarıcı özelliği olan çay, kahve ve sigara  tüketiminde aşırıya kaçılmaması ve bitki çaylarının tüketilmesi gerektiğini  vurgulayan Fidan, şöyle devam etti: "Sahura kalkan kişilerin uykuya dalma süreleri uzar, toplam uyku  süreleri ise azalır. Uyku hayatın bütün düzenini etkiliyor. Bu nedenle de uykuya  çok değer veriyoruz ama Türk milleti olarak uykuyu çok bilinçsiz yaşıyoruz. Yatak  odasında televizyon izlerken uyuyoruz, salonda uyuyoruz, gece yemek yedikten  hemen sonra uyuyoruz. Bir şekilde uyku düzenini almadan, sabah yorgun bir şekilde  hayata devam etmeye çalışıyoruz. Bu da gün içinde bütün işlevleri etkiliyor.  İnsanlar bu nedenle daha sinirli oluyor."
Fidan, ramazanda uyku düzeninde bazı değişiklikler yapmak gerektiğine  değindi.
Özellikle sahur sonrası uyanık kalmanın önemine işaret eden Fidan,  "Ramazanda sahurdan sonra uyumayın. Sahurdan sonra uyunup tekrar kalkıldığında  bütün ritim bozulmuş oluyor, bu da 10'uncu gün sonunda etkisini göstermeye  başlıyor. İnsanların bütün fonksiyonları değişmiş oluyor." değerlendirmesini  yaptı. 
Hafif yemekler yenilmesini, iftardan sonra ve uyumadan önce en az bir  saat dinlenilmesini tavsiye eden Fidan, şunları kaydetti:
"Gece uykusu dışında gündüz uyumayın, uzanmayın, uyuklamaya  çalışmayın. Gündüz uyumanın, gece uykusu üzerinde negatif etkileri vardır. Oruç  nedeniyle sizin için normal olan süreden daha fazla uyumayın veya uyumaya  çalışmayın. Yatak odanızın sessiz ve karanlık olmasını sağlayın. Isısını rahat  edeceğiniz şekilde ayarlayın. Yatağınızda televizyon seyretme, kitap okuma gibi  başka eylemlerde bulunmayın." 
"Tok karnına asla uyumayın" 
 Doç. Dr. Vural Fidan, yemek yedikten kısa bir süre sonra uykuya dalan  apne sendromlu hastalarda üst solunum yolu kaslarının iyice gevşediğine ve hava  pasajının kapandığına dikkati çekti.
Bu nedenle horlama şiddetinin arttığını, nefes durması sürelerinin  uzadığını aktaran Fidan, "Nefes durmalarının uzaması, kandaki oksijenin de daha  fazla düşmesine sebep olarak hastaların kalp ve damar hastalıkları yönünden riske  girmelerine yol açmaktadır. Horlama yakınması olup sabahları yorgun ve baş ağrısı  ile uyanan kişilerin, ramazanda mideyi yormayan hafif gıdalar tüketmesi, sahurda  aşırı düzeyde yemek yememesi, sahur sonrası tekrar uyumak için yatmaması, gün  içinde kısa süreli de olsa uyumaması gerekiyor. Tok karnına asla uyumayın."  uyarısında bulundu.

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