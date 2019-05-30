Ramazan bayramı için beslenme önerileri

RAMAZAN ayında uzun süreli açlık nedeniyle metabolizma hızının yavaşladıoğını hatırlatan Ertuğ, buna bağlı olarak oruç tutan kişilerde hızlı kilo alımı olabileceğini söyledi. Ramazandan sonra, kişilerin bir ay gibi uzun dönemde alınan bu kiloları 3-5 gün içinde tek besin içeren sağlıksız diyetlerle vermeye yöneldiğini aktaran Berna Ertuğ, "Metabolizmanın eski hızına ulaşması için dengeli beslenmek ve spor yapmak şart. Ancak 3 ana öğüne ek en az 2 ara öğünden oluşan bir beslenme programı ve her gün 1 saatlik tempolu yürüyüşlerle metabolizma eski hızınıza ulaştırılabilir" dedi.



ARA ÖĞÜNLER METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Ramazan ayında azalan öğün sayılarını bayramdan sonra günlük beslenme programına ara öğünler ekleyerek artırmanın yavaşlamış olan metabolizma hızının yükselmesini sağlayacağını belirten Ertuğ, "Ara öğünler meyve, süt veya süt ürünleri, tahıllı ekmek, peynir, diyet bisküvisi gibi besinlerden oluşmalıdır. Ayrıca az su tüketimi de yorgunluk, böbrek hastalıkları, deride kuruma ve sindirim sistemi gibi rahatsızlıklara yol açmaktadır. Bu nedenle Ramazan ayından sonra da günlük su tüketiminin minimum 8-10 su bardağı, toplam sıvı tüketiminin de 12-15 su bardağı olmasına özen gösterilmelidir" diye konuştu.



BAYRAMDA GENEL BESLENME KURALLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Bayramda ve sonrasında aşırı yemek ve tatlı tüketiminin kalp, böbrek, karaciğer, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon rahatsızlığı olan kişilerde sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyleyen Ertuğ, "Metabolizma hızının yavaşlaması, sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi şikayetleri de meydana getirebilmektedir. Bunu önlemek için genel beslenme kurallarına dikkat edilmelidir. Özellikle diyabet, tansiyon, kalp rahatsızlığı, böbrek problemleri olanların ve diyet yapanların bayram süresince diyetlerine dikkat etmeye devam etmeleri çok önemlidir" dedi.



BESLENME ÖNERİLERİ

Berna Ertuğ, Ramazan Bayramı için beslenme önerilerinde de bulundu. Ertuğ, şöyle dedi: "Ramazan Bayramı’nda güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalı ve gün boyu öğün atlanmamalıdır. Ara öğünlere özen gösterilmeli, yağsız süt, fındık, badem gibi yağlı tohumlar ya da meyve/kuru meyve yenilerek metabolizma hızlandırılmalıdır. Besinler iyi çiğnenmeli, yavaş yavaş, azar azar ve sık yenilmelidir. Bayram boyunca tatlı ve çikolata tüketimine dikkat edilmelidir. Bayram ziyaretleri sırasında çay ve kahve tüketimi de sınırlandırılmalıdır. Aşırı miktarlarda olduğunda çarpıntı, kalp ritim bozuklukları, mide problemlerine sebep olabilmektedir. Bayram ziyaretlerinde ikramların porsiyonları mümkün olduğunca küçük olarak tercih edilmelidir. Tatlı tüketilecekse, hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine küçük porsiyonlar halinde sütlü tatlılar tüketilmelidir. Sıcak havalara denk gelen bayram günlerinde 2,5-3 lt su tüketimi de önem kazanmaktadır. Akşam yemeğinde çok yağlı besinler tercih edilmemeli, porsiyon ölçüleri normal olmalı ve akşam yemekleri erken saatlerde yenmelidir. Bayramda alınan enerjiyle, harcanan enerji dengesini kurmak için en azından yürüyüş ve spor aktiviteleri için fırsat oluşturulmalıdır."