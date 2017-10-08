Rahmi zarar gören kadın, kök hücre ile bebek sahibi olabilir

ANTALYA'NIN Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bu yıl 19.'su düzenlenen Dünya Tüp Bebek Kongresi'nde konuşan Dünya Tüp Bebek Derneği Başkanı Prof. Dr. Timur Gürgan, tüp bebek tedavileri hakkında çalışan hemen hemen tüm bilim insanlarının yoğun ilgi gösterdiği ve sonuçlarının merakla beklendiği belki de erkek ve kadın kısırlığına son verebilecek kök hücre çalışmaların dünyada hızla ilerlediğini bildirdi.

"Verilerin çoğu hayvansal çalışmalar"

Bilim adamlarının sorusunun kök hücrelerin üremede nerede kullanılacağı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gürgan, “İlk planda çok cezbedici görülüyor. Kök hücrelerden sperm ve yumurta yapabilir miyiz? Neden? Spermi veya yumurtası olmayan insanlara bunları yapıp koyarsak, yumurta olur, sperm olur ve bunların çocukları olur. Hayal edilen şeylerin en önemlisi çeşitli nedenlerle spermi olmayan erkekler veya çeşitli nedenlerle erken menopoz nedeniyle yumurtaları tamamen ortadan kalkmış kadınlar. Çalışmalar çok ilginç ama burada verilen verilerin çoğunun hayvan çalışmaları olduğunu unutmamamız lazım” diye konuştu.

"Çin ve İran'da insan yumurtalarına uygulandı"

“Sperm bulundu, döllendi çocuklar olmuş, yumurta yapıldı, döllendi çocuklar oldu” haberlerinin çoğunun hayvan çalışması olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gürgan, “Hayvanlarla ilgili verilerin, insanlara uygulanmasının zamanı ve bir yönde güvenilirliği arasında fark var. Özellikle farelerde olan çalışmalarda hem yumurta hem sperm benzeri kök hücre gelişmeleri görüldü ve bunlardan da farelerde çocuklar ve bebekler doğdu. Bununla ilgili çalışmaların insana ne zaman uygulanacağı var. Niye uygulansını var. İnsanla ilgili çalışmalar şu anda çeşitli etik, bilimsel, kanunsal nedenlerle çok fazla yapılamıyor. Çin’de ve İran’da yapılan çalışmalarda bunların bir kısmı insan yumurtalarına uygulandı. Ama insana transfer edilmedi. Çünkü her ne kadar gelişiyor olsa bunlar gerçek sperm değil ve döllendikten sonra oluşacak çocuğun, oluşabilirse kaderinin ne olacağı, nasıl hastalıklarla karşılaşacağı, bu tekniğin insan sağlığına ve gelişmesine nasıl etki edeceği halen belli değil” şeklinde konuştu.

Rahim içinde kök hücrenin başarısı

Kongreye katılan Prof. Dr. Anna Vega’nın da kök hücre çalışmalarından 10 yıldan önce sonuç alınamayacağını söylediğini aktaran Prof. Dr. Timur Gürgan, “Kök hücre çalışmalarının çok önemli bir kısmında bazı iyi çalışmalar var. Rahim içi zarında kök hücrelerden üretildi. Yapışıklıklar, rahmin zarar gördüğü durumlar karşısında kök hücre rahim içine konuldu ve gebelikler elde edildi. Bu önümüzdeki bir kısa süre içinde gerekli olan kadınlara uygulanacak” dedi.