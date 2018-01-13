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Protein tozu takviyesi almak doğru mu?

Özellikle erkeklerde yaygın olan kaslı kollar, geniş omuzlar ve baklavalı bir karın hayali sonucu sürekli spor salonları dolup taşıyor

Protein tozu takviyesi almak doğru mu?

Özellikle erkeklerde yaygın olan kaslı kollar, geniş omuzlar ve baklavalı bir karın hayali sonucu sürekli spor salonları dolup taşıyor

13 Ocak 2018 Cumartesi 09:02
Protein tozu takviyesi almak doğru mu?
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VE nasıl oluyorsa kısa bir süre sonra hepsi gerçek cüssesinin 2 katında çıkıyor spor salonunda. Sebebi herkesin de bildiği gibi protein tozları. Spora giden birçok kişi protein tozu olmadan kas yapılmayacağını iddia ediyor. Ancak protein tozu zararlı mı biliyor muyuz?
Protein Tozu Takviyesi Almak Doğru mu?
Kocaman plastik kavanozlar içinde satılan ve spor salonlarında herkesin elinde olan protein tozları kısa sürede kasları şişiriyor ve bırakılması halinde eskisinden daha kötü ve sarkık bir görünüme neden oluyor. Ancak gerçek sporcular için kasların uzun vadede yapılan sporlar ile ve oldukça geç çıktığını belirtiyor.
Fakat bu aşamada spor yapıp protein tozu kullananların hemen kurduğu cümle ise profesyonel sporcularında protein tozu veya destek kullanmasıdır. Ancak burada yanlış bilinen durum ise bu işi meslek olarak yapanlar yani hayatı tamamen spora dayalı çok büyük bir aksilik olmadıkça sürekli idmanların yapılacağı bir hayata sahip olan kişilerin zaten ihtiyacı olan besin öğelerini ve miktarlarını doğal yollardan karşılamanın zor olmasından dolayı destek kullanmalarıdır. Yani onlar tükettiklerinden fazla enerji harcayan bireylerdir.
Günlük Protein İhtiyacı Önemli
Günlük protein tüketim miktarı kilo başına 1.4 – 2 gram arasındadır. Buda 75 kiloluk bir bireyin günlük 105­150 gram arasında protein tüketmesi anlamına geliyor. Bu rakam tamamen doğal yollardan alacaksa o kişinin günlük kilolarca et ve yumurta yemesi anlamına geliyor. Fakat bu durumu spor salonuna haftada birkaç gitmekle aynı olmadığını kabullendirmek zordur. Protein tozu zararlı mı sorusuna bu kişilerden evet yanıtı almak oldukça zor. Protein tozu kullanımı insan vücuduna toksik madde birikimi yapabilen ve böbreklere fazlasıyla yük bindiren ürünlerdir. Yani düzenli olarak kullanan ve buna göre enerji harcaması az olan kişilerde yıllar sonra böbrek rahatsızlıkları görülmesi yüksek bir ihtimaldir. Giderek daha da yaygınlaşan protein tozu kullanımı tamamen bilinçsiz kullanıma yönelmiş durumdadır. Protein tozu zararlı mı sorusunu aklına getirmeden kullanıp spor yapanlar sağlığına büyük zarar vermektedirler. Bu yüzden bu tarz ürünlerin kullanımında uzmanlara danışmak ve bilinçli olmak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
PROTEİN TOZU TAKVİYESİ
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