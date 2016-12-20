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Prostata 5 dakikada çözüm

Prostat büyümesinin belirtilerini azaltacak bir implant geliştiren ABD’li bilim insanları, hastanın hayat kalitesini artırmayı başardı

Prostata 5 dakikada çözüm

Prostat büyümesinin belirtilerini azaltacak bir implant geliştiren ABD’li bilim insanları, hastanın hayat kalitesini artırmayı başardı

20 Aralık 2016 Salı 09:41
Prostata 5 dakikada çözüm
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ABD'li uzmanlar prostat büyümesinin belirtilerini azaltacak bir implant geliştirdi. Medi- Tate isimli şirketin geliştirdiği iTind isimli implantın bu rahatsızlığın birçok aksaklığa yol açan belirtilerini uzun vadede hasara neden olmadan azalttığı ifade ediliyor. Elli yaş üstü erkeklerin yüzde 40'ında görülen prostat büyümesiyle idrar yoluna baskı yapıyor ve devamlı tuvalete gitme ihtiyacına neden olarak uykusuzluğa yol açıyor. Prostat kanserine benzer belirtilere neden olan prostat büyümesi, idrar yapmakta sorunlara, idrar yolu enfeksiyonlarına, cinsel işlev bozukluklarına ve ekstrem vakalarda böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Cihazın University College London Hospitals'da 15 hastada denendiği ve İtalya'daki doktorların cihazı hastalarının tedavisinde kullanmaya başladığı belirtildi. Cihazın prostat büyümesinin belirtilerini azalttığı belirlendi. Cihaz, nikel ve titanyum alaşımından yapılmış tel sepete benziyor.
5 DAKİKALIK OPERASYON
24.5 milimetre çapındaki cihaz lokal anesteziyle yapılan yaklaşık 5 dakikalık operasyonla idrar torbasına doğru idrar yoluna yerleştiriliyor. Cihazı kullanan adı açıklanmayan bir hasta ise doktorlara "Cihazın hayat kalitesini yükselten birçok faydası var. Gece boyunca tuvalete gitme ihtiyacı hissetmiyorum ve uyanmak zorunda kalmıyorum" diyerek yaşadığı değişiklikleri anlattı. Cihazın dağıtımını gerçekleştiren şirketin CEO'su Robin Penberthy, cihazlarına yoğun talep olduğunu açıkladı.
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Anahtar Kelimeler:
ProstatABDMedi- Tate
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