 ‘Prostat korkulu rüyanız olmasın’ 

AKKOÇ, 40-45 yaş üstü erkeklerin senede bir kere üroloji polikliniğine başvurmalarını ve prostat muayenesi olmalarını istedi. Dr. Akkoç, ”Prostat, erkeklerin üreme sistemlerinin bir parçası olan, şeklen ve boyutsal olarak cevize benzeyen küçük bir salgı bezidir. Bizler prostat ile ilgili hastalıkları 3’e ayırmaktayız. Bunlardan ilki prostatın iltihabi rahatsızlıklarıdır. Bu da kendi içerisinde de 2’ye ayrılır. Akut prostatit; üşüme, titreme, ateş ve idrar yapmada güçlük, idrar yaparken yanma şikayetleri ile kendisini göstermektedir. Bu hastalarımıza ilaç tedavisi uygulanır. Kronik prostatit hastaları ise daha ziyade hastaların yaşamları boyunca idrar yaparken zorlanmasına ve yanma şikayetleri ile biz hekimlere başvurmasına neden olmaktadır. Tedavi süreci akut prostatit rahatsızlığına göre daha uzun sürmektedir.

Bir diğeri ise iyi huylu prostat büyümesidir (benign prostat hiperplazisi). Ülkemizde en çok görülen rahatsızların başında yer almaktadır. Hastalarımızın çoğunluğu bizlere bu şikayetle başvuruda bulunurlar. İyi huylu prostat büyümesi genellikle hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Bu hastalar, idrar yaparken güçlük, idrarı başlatmada zorlanma, idrar yaparken idrarın çatallanması, yanma, idrardan kan gelmesi, sık idrara çıkma gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadırlar. Hastalarımızın öncelikle hikayelerini dinleyip bir takım tahliller, ultrason ve işeme testi istemekte, sonuçlarını değerlendirmekteyiz. Hafif şikayeti olan hastalarımıza ilaç tedavisi önerirken orta ya da ciddi derecede şikayeti olan hastalarımıza ameliyat alternatifini sunmaktayız. Prostat büyümesi ameliyatları kapalı ve açık cerrahi yöntemiyle yapılabilmektedir. Hastanemizde her iki ameliyatı da başarıyla uygulamaktayız. Bizleri en çok korkutan bir diğeri ise prostat kanseridir. Polikliniğimize 45 yaş üstü başvuran tüm erkek hastalarımızdan idrar ile ilgili şikayeti olsun ya da olmasın rutin olarak prostat ile ilgili kan tahlillerini istemekte, parmakla rektal muayenesini yapmaktayız. Kan tahlillerinde ya da elle muayenesinde anormal bir durumla karşılaştığımızda ise prostat biyopsisi yapıyoruz. Biyopsi sonuçlarına göre hastalarımızın tedavilerini planlama ve yön vermekteyiz. Erken teşhis hayat kurtarır, sağlığınız için kontrollerinizi lütfen aksatmayın“ diye konuştu.