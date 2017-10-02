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Prostat cinselliği etkiler mi?

Erkeklerin çoğu cinsel hayatını etkileyebileceği korkusuyla prostat tedavisi olmaktan çekiniyor

Prostat cinselliği etkiler mi?

Erkeklerin çoğu cinsel hayatını etkileyebileceği korkusuyla prostat tedavisi olmaktan çekiniyor

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:34
Prostat cinselliği etkiler mi?
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ÜROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Emre Akkuş "Prostat tedavisi sonrası eski günlere geri dönmek mümkün" diyor.
 
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Emre Akkuş anlattı:
 
Prostat cinsel yaşamı nasıl etkiler?
 
Şikayetlerin derecesine bağlı olarak serleşme sorununu başlatabilir. Diyelim ki 60 yaşında birinin prostatı çok büyüdü. Bu yüzden de sürekli tuvalete gidip idrar yaparken yanmalar, sızılar yaşıyor. Akşam yatağa yattıktan sonra 1-2 saatte bir tuvalete kalkma ihtiyacı duyuyor. Bu durumdaki birinin bir anda odaklandığı tek şey idrar problemleri olur. Öyle ki sinemaya gittiğinde ilk önce tuvaleti gözüne kestirir. İşte tüm bunlar cinsellikten uzaklaşmak için yeterli sebep. Ayrıca bu şikayetler sertleşme sorununu tetikleyebilir. Zaten 40’lı yaşlardan sonra erkeklerin cinsel yaşamında bir iniş süreci olur; performansta bir azalma süreci başlar. Bir de bunun üstüne prostatın yol açtığı belirtiler eklenince hasta sertleşme sorunuyla karşı karşıya kalabilir.
 
Prostat tedavileri soruna yol açar mı? 
 
Birçok kişi prostat ameliyatı olunca mutlaka sertleşme problemi yaşayacağını düşünüyor. Halbuki iyi huylu prostat büyümesi ameliyatlarında böyle bir risk yok. Prostat ameliyatlarından sonra meni ilişkiden sonra dışarı değil, idrar kesesine boşalır. Meni daha sonra idrarla dışarı atılır. Hastalar bu durumu bazen çok abartır. Ama bu durumun cinsel sağlığa hiçbir zararı yok. Yalnız meni dışarı gelmediği için hasta doğal yollardan çocuk sahibi olamaz. Zaten bu yaştaki erkeklerin genellikle çocuk isteği olmuyor.  
 
40 YAŞINDAN SONRA KONTRELDEN GEÇİN
 
Birçok erkeğin üroloğa gitmemesinin ya da geç gitmesinin birinci nedeni, muayene olmaktan çekinmesidir. Bu yüzden birçok hasta ileri safhalarda, cinsel yaşamı da bozularak bize gelir. Prostatla ilgili iki sorun var: Prostatın iyi huylu büyümesi ve prostat kanseri. Bizi asıl korkutan prostat kanseridir. 40’lı yaşlardan itibaren bu riske karşı her yıl PSA adı verilen bir kan testi ve ürolojik muayene gereklidir. Erken teşhis için bu kontroller çok önemli; erken evrelerde tespit edilen prostat kanseri tedaviye çok iyi yanıt verir.
 
ÜZÜLMEYİN, ÇARESİ VAR
 
Prostat kanserinde ameliyatta kullanılan yönteme bağlı olarak sertleşme sorunu görülebilir. Ancak bu sorun için ilaçlar yarar sağlayabilir. İlaç tedavisi dokuların yeniden kanlanmasına artı bir etki gösterir. Eğer ilaç tedavileri yarar sağlamazsa penise yapılan iğneler, protezler fayda sağlar. Bu tedavilerle cinsel aktivite eski günlerine geri döner. Saydığım tedaviler herhangi bir nedenle ortaya çıkan sertleşme sorununda da etkilidir. 

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Anahtar Kelimeler:
Cinsel HayatProstat
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