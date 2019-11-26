banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Prof.Dr. Derin: "İşitme kaybı, çocukta dil gelişimi ve okul başarısını olumsuz etkiliyor"

KBB-Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Tunga Derin, "2 yaşından önce varsa çocukların işitme kaybının saptanması hayati öneme haizdir. Eğer çocuklarda 2 yaşından önce işitme kaybı varlığı açısından taranıp, varlığı ve yokluğu değerlendirilip, varsa iyileştirme programına alınmazsa dil gelişiminde ciddi sorunlar olur" dedi.

SAĞLIK 26.11.2019, 13:45
Prof.Dr. Derin: "İşitme kaybı, çocukta dil gelişimi ve okul başarısını olumsuz etkiliyor"
banner404

OFM Antalya Hastanesi KBB-Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Tunga Derin, çocuk ve yetişkinlerde işitme kaybı hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Çocukluk döneminde baş gösteren işitme kaybının, dil gelişimi ve konuşma bozukluklarına sebep olduğunu aktaran Derin, “Çocuklarda işitme kaybı çok önemli bir konudur. Aileler, çocuklarının işitme performansına çok dikkat etmeli” diye konuştu.Çocuklarda meydana gelen işitme kaybı sorunlarının, okul başarısını doğrudan etkilediğine vurgu yapan Derin, “2 yaşından önce varsa çocukların işitme kaybının saptanması hayati öneme haizdir. Eğer çocuklarda 2 yaşından önce işitme kaybı varlığı açısından taranıp, varlığı ve yokluğu değerlendirilip, varsa iyileştirme programına alınmazsa dil gelişiminde ciddi sorunlar olur. Dil gelişiminde sorun olursa, çocuğun çok ciddi bir şekilde konuşma fonksiyonları zarar görür. Bilişsel yetenekleri, sonraki hayatında okul başarıları, üniversite hayatları riske girer” ifadelerini kullandı.

“İşitme kaybının bir çok sebebi var"
Derin, 2008 yılından bu yana ülkemizde doğan her çocuğun, doğumdan hastaneden taburcu olana kadar işitme tarama programına alındığını da hatırlattı. Bu sayede çocuklarda işitme kaybının erken saptandığını dile getiren Derin, “Çocuklarda işitme kaybının birçok sebebi var. Bu sorun doğuştan gelen sebeplerle ortaya çıkabilir, anne karnındaki viral enfeksiyonların neticesinde ortaya çıkabilir. İşitme kaybı, bazen akraba evliliklerinin getirdiği genetik sebeplerle, bazen de çocukların kendine ait genetik defektlerden dolayı olabiliyor. Çocukların doğduktan sonra geçirdiği enfeksiyonlar, bazen değişik gerekçelerle kullanılan ilaçların kendisi işitme kaybına yol açabilir. Bazen çocuklarda işitme kaybı hiçbir belirti göstermez. 5 yaşına kadar çocukların en az %80'i en az bir kez orta kulak iltihabı yaşanır. Ama doğru tedavi edilirse rahat çözüme ulaşılır. Doğru tedavi edilmeyen hastalarda bu hastalık kronikleşebiliyor. Bu durum çocuklarda işitme kaybına neden oluyor. Ağrı, ateş ve kulaktan akıntı gibi belirtiler olmadan, sadece kulakta sıvı toplanması ile oluşan hastalık, çocukta sadece duymada azalma şeklinde kendini gösterebilir. Çocukların bunu kendi kendine fark etmeleri kolay değil. Burada ailelere çok önemli görevler düşüyor. Öğretmenlere çok önemli görevler düşüyor” diye konuştu.

"Kulaklık sesini duyacak şekilde ayarlayın"
Derin, işitme kaybının belirti ve tedavileri hakkında da bilgiler verdi. Sık tekrarlanan kulak ağrıları, sıkça yaşanan kulak enfeksiyonları, belli sesleri duymada ve sesin yönünü tayin etmede güçlük çekilmesi, sözel yönergeleri yerine getirmede problemlerin yaşanması, yüksek şiddetteki seslere verilen tepki, gürültülü ortamlarda konuşanı anlamada güçlük yaşanması, televizyon, radyo gibi yüksek sesle ve yakından dinlenilmesi, dil konuşma gelişiminin yaşıtlarından geri seyretmesi, konuşmanın çok yüksek ya da düşük şiddetli olması, monoton konuşması, konuşurken bazı seslerin atlanması, kısa süreli dikkat ve zayıf kelime hafızası gibi durumlarda mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerektiğini aktaran Derin, “Gündelik hayatta cep telefonu kulaklığı kullanan gençleri görüyorum. Çok yüksek seviyede ses, akut dönemde ve uzun dönemde olumsuz etkiler meydana getirir. Devamlı yüksek sese maruz kalmak, kalıcı, geriye dönüşümü olmayan sorunlar ortaya çıkabilir. İlerleyen dönemde yaşa bağlı olarak çınlama, uğultu gibi sorunlara yol açabilir. Kulaklık kullanmak istiyorsanız duyacak şekilde ayarlamalısınız" mesajını verdi.

"Hamile kadınlar çok dikkat etmeli"
Derin, “Annenin hamilelik döneminde zararlı maddeler (sigara, alkol, uyuşturucu) ve ağır ilaçlar kullanması, ailede işitme engelli bireyin bulunması ve genetik (kalıtım) yolla çocuğa geçmesi, bebeğin kulağının bölümlerinden herhangi birinin gelişmemiş olması, annenin hamilelik esnasında ağır hastalıklar geçirmesi ve hamilelik döneminde beslenme eksiklikleri doğacak çocukta işitme kaybına neden olabilir” dedi.Derin, bazı işitme kaybı tiplerinin normale döndürülebilirken, bazıları döndürülemez olduğunu söyledi.
 

#KBB-Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı #Prof. Dr. Alper Tunga Derin #dil gelişimi #okul başarısı
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 26 Kasım 2019
İmsak 06:16
Güneş 07:40
Öğle 12:50
İkindi 15:27
Akşam 17:49
Yatsı 19:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 12 24
2. Trabzonspor 12 22
3. Başakşehir 12 22
4. Fenerbahçe 12 21
5. Beşiktaş 12 21
6. Malatyaspor 12 19
7. Alanyaspor 12 19
8. Galatasaray 12 19
9. Göztepe 12 16
10. Gaziantep FK 12 16
11. Denizlispor 12 14
12. Çaykur Rizespor 12 14
13. Gençlerbirliği 12 13
14. Konyaspor 12 13
15. Kasımpaşa 12 12
16. Antalyaspor 12 12
17. Ankaragücü 12 9
18. Kayserispor 12 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 12 24
2. Ümraniye 12 21
3. Akhisar Bld.Spor 12 21
4. Erzurum BB 12 21
5. Bursaspor 12 20
6. Menemen Belediyespor 12 20
7. Fatih Karagümrük 12 19
8. Balıkesirspor 12 18
9. Keçiörengücü 12 18
10. Adana Demirspor 12 15
11. Altay 12 15
12. Giresunspor 12 13
13. İstanbulspor 12 12
14. Boluspor 12 10
15. Osmanlıspor 12 10
16. Altınordu 12 10
17. Adanaspor 12 9
18. Eskişehirspor 12 1
Takımlar O P
1. Liverpool 13 37
2. Leicester City 13 29
3. Man City 13 28
4. Chelsea 13 26
5. Wolverhampton 13 19
6. Sheffield United 13 18
7. Burnley 13 18
8. Arsenal 13 18
9. M. United 13 17
10. Tottenham 13 17
11. Bournemouth 13 16
12. Brighton 13 15
13. Crystal Palace 13 15
14. Newcastle 13 15
15. Aston Villa 13 14
16. Everton 13 14
17. West Ham 13 13
18. Norwich City 13 10
19. Southampton 13 9
20. Watford 13 8
Takımlar O P
1. Barcelona 13 28
2. Real Madrid 13 28
3. Sevilla 14 27
4. Atletico Madrid 14 25
5. Athletic Bilbao 14 23
6. Real Sociedad 14 23
7. Getafe 14 21
8. Granada 14 21
9. Levante 14 20
10. Valencia 14 20
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 18
13. Deportivo Alaves 14 18
14. Real Valladolid 14 17
15. Real Betis 14 16
16. Eibar 14 15
17. Mallorca 14 14
18. Celta de Vigo 14 12
19. Espanyol 14 9
20. Leganés 14 6
banner440
banner545