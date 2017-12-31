Potasyum seviyenizin düşük olduğunu göstren 6 belirti

VÜCUDUMUZDAKİ hücreler %98 oranında potasyum içerir, eğer bu seviye düşerse sinirlerde, kalpte ve kaslarda hasar meydana gelebilir.

Potasyum Seviyesinin Düşük Olduğunu Gösteren 6 Belirti

Yüksek kan basıncı

Potasyum sodyumun etkilerini azaltır ve yüksek kan basıncını düzenler.

Kabızlık

Düşük potasyum seviyesi sindirimi yavaşlatır ve vücut fonksiyonlarını yavaşlatabilir. Bu da kramplara ve karın ağrılarına neden olur.

Genel yorgunluk hali

Hiçbir neden yokken sürekli yorgun hissediyorsanız muhtemelen vücudunuzdaki potasyum seviyesi düşüktür. Böyle olunca da vücuttaki organlar ve hücreler düzgün çalışamaz, yorgunluk hissi ortaya çıkar.



Uyuşma ve karıncalanma

Potasyum eksikliği direk sinirleri etkilediği için karıncalanma ve uyuşma hissi çok olur.

Kalp çarpıntısı

Potasyum eksikliği kalpte ritm bozukluğuna ve çarpıntıya sebep olabilir.

Sürekli şişkinlik hali

Potasyum eksikliği varsa, vücut sodyum seviyesini kendi kendine düzenlemeye çalışır bu da tuza bağlı şişkinliğe neden olur.