Potasyum seviyenizin düşük olduğunu göstren 6 belirti

VÜCUDUMUZDAKİ hücreler %98 oranında potasyum içerir, eğer bu seviye düşerse sinirlerde, kalpte ve kaslarda hasar meydana gelebilir.
Potasyum Seviyesinin Düşük Olduğunu Gösteren 6 Belirti
Yüksek kan basıncı
Potasyum sodyumun etkilerini azaltır ve yüksek kan basıncını düzenler.
Kabızlık
Düşük potasyum seviyesi sindirimi yavaşlatır ve vücut fonksiyonlarını yavaşlatabilir. Bu da kramplara ve karın ağrılarına neden olur.
Genel yorgunluk hali
Hiçbir neden yokken sürekli yorgun hissediyorsanız muhtemelen vücudunuzdaki potasyum seviyesi düşüktür. Böyle olunca da vücuttaki organlar ve hücreler düzgün çalışamaz, yorgunluk hissi ortaya çıkar.
Uyuşma ve karıncalanma
Potasyum eksikliği direk sinirleri etkilediği için karıncalanma ve uyuşma hissi çok olur.
Kalp çarpıntısı
Potasyum eksikliği kalpte ritm bozukluğuna ve çarpıntıya sebep olabilir.
Sürekli şişkinlik hali
Potasyum eksikliği varsa, vücut sodyum seviyesini kendi kendine düzenlemeye çalışır bu da tuza bağlı şişkinliğe neden olur.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.