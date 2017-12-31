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Potasyum seviyenizin düşük olduğunu göstren 6 belirti
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Potasyum seviyenizin düşük olduğunu göstren 6 belirti

Potasyum vücudun, kasların ve kalbin düzgün çalışması için son derece önemlidir. Eksikliği bir çok sağlık sorununa neden olabilir

Potasyum seviyenizin düşük olduğunu göstren 6 belirti

Potasyum vücudun, kasların ve kalbin düzgün çalışması için son derece önemlidir. Eksikliği bir çok sağlık sorununa neden olabilir

31 Aralık 2017 Pazar 14:54
Potasyum seviyenizin düşük olduğunu göstren 6 belirti
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VÜCUDUMUZDAKİ hücreler %98 oranında potasyum içerir, eğer bu seviye düşerse sinirlerde, kalpte ve kaslarda hasar meydana gelebilir.

 Potasyum Seviyesinin Düşük Olduğunu Gösteren 6 Belirti
Yüksek kan basıncı
Potasyum sodyumun etkilerini azaltır ve yüksek kan basıncını düzenler.
Kabızlık
Düşük potasyum seviyesi sindirimi yavaşlatır ve vücut fonksiyonlarını yavaşlatabilir. Bu da kramplara ve karın ağrılarına neden olur.
Genel yorgunluk hali
Hiçbir neden yokken sürekli yorgun hissediyorsanız muhtemelen vücudunuzdaki potasyum seviyesi düşüktür. Böyle olunca da vücuttaki organlar ve hücreler düzgün çalışamaz, yorgunluk hissi ortaya çıkar.


Uyuşma ve karıncalanma
Potasyum eksikliği direk sinirleri etkilediği için karıncalanma ve uyuşma hissi çok olur.
Kalp çarpıntısı
Potasyum eksikliği kalpte ritm bozukluğuna ve çarpıntıya sebep olabilir.
Sürekli şişkinlik hali
Potasyum eksikliği varsa, vücut sodyum seviyesini kendi kendine düzenlemeye çalışır bu da tuza bağlı şişkinliğe neden olur.

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Anahtar Kelimeler:
Potasyum
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