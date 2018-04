Peyniri böyle saklayın

Peynirin lezzetini ve besleyiciliğini kaybetmeden saklanmasının satın alma ile başladığını vurgulayan uzmanlar, her peynirin saklama koşullarının farklı olduğuna dikkat çekerek, +2/4 C de, ışıksız ortamda mutlaka buzdolabında saklanması gerektiğinin altını çiziyorlar.



Kalsiyum, protein, A, B, D, E vitaminleri bakımından zengin besin kaynağımız olan peyniri doğru koşullarda saklamak, vitamin ve besin değeri açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, peyniri saklama işleminin daha satın alma işlemi sırasında başladığını belirterek, tüketicileri uyarıyorlar. Gıda uzmanları, hangi peynirin hangi koşulda saklanması gerektiğini sıraladılar.



Peynir saklama sanatı satın almada başlar

Peynir alırken öncelikle son tüketim tarihine dikkat etmelisiniz. Son tüketim tarihi geçmiş hiçbir yiyeceği satın almayınız. Eğer alacağınız peynirin son tüketim tarihi yakın bir tarih ise onu tercih etmeyin. Çünkü hemen tüketemeyecekseniz, son tüketim tarihi yaklaşmış ürünleri uzun süre saklayamazsınız. Ambalajına dikkat edin. Delinmiş, yırtık veya deforme olmuş ambalajlı ürünleri almayın. Peynirin renginin değişmemiş olmamasına dikkat edin.



Buzdolabında saklayın, sofrada bekletilmiş peyniri ambalaj içindeki peynire tekrar karıştırmayın

Gıda uzmanlarına göre, peynirin, özellikle +2/4 C de, ışıksız ortamda yani buzdolabında saklanması gerekiyor. Peynir hemen tüketilmeyecek ise kendi ambalajında saklanmalıdır. Peynirleri yiyeceğimiz kadar dilimlemeliyiz. Ambalajı açıldıktan sonra mutlaka saklama kabında veya ambalaj malzemelerine sarılarak korunmalıdır. Aksi takdirde peynir nemini kaybediyor, aroması ve lezzeti azalıyor.



Oda sıcaklığında, sofrada, tezgâhta bekletilmiş peynir, ambalajı içindeki buzdolabındaki peynirin içine tekrar katılmamalıdır. Salamura suyu içinde satılan peynirler, başka bir kapalı ambalaj içinde kendi salamura suyu eklenerek ayrı muhafaza edilmelidir.

Salamura suyu en doğal koruma yöntemidir, tıpkı turşularımızı hep kendi salamura suyunda tuttuğumuz gibi taze peynirlerde tuzun doğal koruyuculuğundan faydalanmak üzere kendi salamura suyunda saklanmalıdır



Hangi peyniri nasıl saklamalısınız?



Beyaz peynir, ambalajı açıldıktan sonra salamura suyu denen içme suyuna yemek tuzu ilavesiyle yapılmış sıvının içinde uzun zaman besin değerleri ve lezzetini kaybetmeksizin saklanabilir. Böylece peynirin olgunlaşma süreci de devam eder.

Özellikle beyaz peynir ve türevleri oksijenden uzak tutulmalıdır. Beyaz peynir türevi peynirler salamura suyunun içinde saklanmalıdır. Beyaz peyniri keserken bıçağı ıslatmanız düzgün kesmenize yardımcı olur.



Kızartma peynirleri (Antep, Urfa ve Hellim peyniri gibi) tüketilmeden önce 15-20 dakika suda bekletilirse içerdiği tuz gider ve gerçek lezzeti ortaya çıkar. Beyaz peynir, Burgu ve Topi dışındaki peynirler yıkanmaz, su ile temas peynirin lezzet ve aromasının kaybolmasına yol açar. Peynirler derin dondurucuda muhafaza edilmemelidir. Oda sıcaklığında bekletilmemelidir.



Kaşar peynirlerini streç film ile sarmak kaşar peyniri ile streç film arasında oluşacak nemi arttıracağı için kaşar peyniri küflenebilir. Peynir dilimlere ayrılmadan saklanmalıdır, böylece dış ortamla teması en aza indirilebilir. Kaşar peyniri ve türevleri rutubetten uzak ortamlarda saklanmalıdır.



Krem peynirler mutlaka kendi ambalajının içinde ve kapağı kapalı olarak saklanmalıdır.. Paket açılıp porsiyon olarak servis edilmeli ve kapağı devamlı kapalı olarak buzdolabında saklanmalıdır.