Pedofili (Sübyancılık) hastalığı nedir? Sebepleri nelerdir?

PEDOFİLİ, Yunanca Pedos (çocuk) sözcüğünden gelmektedir. Bu kişiler cinsel açıdan tatmin olabilmek için ergenliğe girmemiş çocuklarla fiziksel ve genellikle de cinsel temas kurarlar. Pedofili genellikle yetişkin erkeklerde görülmektedir. Pedofili tanısı konulabilmesi için en az altı aylık bir süre içerisinde kişinin, ergenlik dönemine girmemiş bir çocukla ya da çocuklara (genelde 13 yaş ya da altında olanlara) karşı tekrarlayıcı, şiddetli, cinsel istek ya da uyarılmaları olması gerekir. Aynı zamanda kişinin bu cinsel dürtülere göre davranması, kişinin en az 16 yaşında olması ve cinsel etkinlikte bulunduğu çocuklardan en az 5 yaş daha büyük olması gerekmektedir.

Pedofilinin Sebepleri Nelerdir?

Pedofilinin sebepleri hem biyolojik hem de çevresel faktörlere bağlanabilir. Çevresel faktörler pedofilinin oluşmasında daha etkin rol oynamaktadır. Pek çok vakaya baktığımızda pedofilililerin çocukluklarında istismara uğramış olmaları muhtemeldir. Çocukluklarında cinsel istismara karşı koyamadıkları için yetişkinliklerinde mağdur rolünden çıkmak isterler. Çocuklara cinsel saldırılarda bulunarak aynı travmayı tekrar tekrar yaşayıp, bu sefer usta olma amacı taşırlar. Yapılan araştırmalarda pedofil bireylerin beyinlerinde yapısal anormallikler de bulunmaktadır. Bu yapısal anormalliklerin çoğunlukla beyin gelişimi sırasında ortaya çıkan yani kendi çocukluklarında yaşadıkları travmalardan ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu anormallikler daha dürtüsel davranmalarına yol açmaktadır.

Pedofili Tedavi edilir mi?

Pedofilinin tam bir tedavisi yoktur. Pedofili ile ilişkili cinsel dürtüler hiçbir zaman kaybolmayabilir. Pedofilinin tedavisinde psikoanalitik ve davranışçı terapi teknikleri kullanılmaktadır. Orgazmik tekrar koşullanma ile pedofilinin cinsel ilgisinin kendisine uygun olan objelere (yetişkin kadınlara) yöneltilmesi ve dürtülerin istenildiği biçimde şekillenmesine çalışılır. Ayrıca istismar eden kişinin çocukluktaki travmalarını konuşarak, tartışarak çocuklara karşı zararlı davranışlara girmeye teşvik eden durumları belirlemeye ve bu davranışları değiştirmeye teşvik etmeye çalışılır. Günümüzde kullanılan bazı ilaçlar ise dürtülerini azaltıp cinsel uyaranlara karşı sinirsel yanıt vermeyi azaltır. Bu ilaçlar da pedofili tedavisinde kullanılmaktadır. Yine de belirtmek gerekir ki pedofilinin tedavisi oldukça zordur.

Pedofili Çeşitleri Nelerdir?

Pedofili, kişiye özgü ya da kişiye özgü olmayan biçimde karakterize edilebilir. Kişiye özgü pedofiller yalnızca çocuklara ilgi duyarlar. Kişiye özgü olmayan pedofiller ise hem yetişkinlere hem de çocuklara ilgi duyarlar. Ayrıca pedofil olguları tercih ettiği yaş gurubuna göre ergenlik öncesi yaş grubu çocukları tercih edenler ve ergenlik sonrası yaş grubunu tercih edenler olarak da sınıflandırılabilirler. Pedofilli bireyler sadece erkeklerden oluşmaz. Çok nadir olsa da pedofilinin tanımına uygun düşen kadınlar da vardır.

Pedofilik Bireylerin Kişilik Özellikleri ve Eylemleri Nasıldır?Pedofilik bireyler genellikle yetişkin erkeklerdir. Bazen basında çıkan korkunç olaylarla karşılaşılsa da genellikle şiddete başvurmazlar. Her ne kadar pedofilililer çoğunlukla kurbanlarına fiziksel olarak zarar vermeseler de, çocukları anne ve babalarına söylememeleri için tehdit ederek korkutabilirler. Bazen sadece çocuğun saçını okşamakla yetinebilirler. Ama bazen de çocuğu soyma, seyretme, cinsel organını gösterme, bedenine cinsel amaçlı dokunma, okşama, açık resimler gösterme ve porno izletme gibi birçok fiziksel manipülasyonda bulunabilirler. Eğer diğer yetişkinler tarafından fark edilemez ya da çocuk tarafından karşı gelinemezse bu tür davranışlar haftalar, aylar hatta yıllarca sürebilir. Pedofiliye ek olarak cinsel sadizm ve ya anti sosyal kişilik bozukluğu ( psikopat) olanlar kurbanlarına ciddi derecede bedensel zarar verebilirler.

Çocuklar çoğunlukla akrabalar, komşular, öğretmenler yani güvendiği kişiler tarafından cinsel istismara uğramaktadır. Pedofilik bireyler genellikle kendilerini, çocuklarla kolaylıkla iletişim kurabilecekleri konumlara yerleştirmektedirler. Aile ve çocuğun güvenini kazanmak için çocuklara yakın olabilecek meslekler (servis şoförü, oyuncakçı, bakıcı, öğretmen gibi ) yapabilirler. Sosyal medya ve internet kullanımı, bu dönemde bu kişiler için avlanmanın ortak bir kullanım alanı haline gelmiş durumdadır. Pedofililer çocuklarla iletişim kurmak için sahte bir profille arkadaş olabilir ve kurbanlarını gerçek olmayan bir güven duygusuna inandırarak tuzağa düşürebilirler.

Aileler Çocuklarını Pedofilik Bireylerden Nasıl Koruyabilir?

• Çocuklara her zaman sizinle rahat bir şekilde iletişim kurabileceği alan verin. En başta çocuklar duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmesi için desteklenmelidir. Çocuğunuzla olumlu iletişim kurun. Her koşulda ona inanacağınızın ve destek olacağınızın garantisini verin.

• Çocuğunuzun arkadaşlarıyla iletişim içinde olun ve son zamanlarda farklı davranışlarının olup olmadığı arkadaşlarından öğrenin.

• Çocuğunuza iyi dokunuş ve kötü dokunuşu küçük yaşlarda öğretin. Cinsellik, kendi bedenini koruma, iyi ve kötü dokunuşu ayırt etme, yardım isteme, kendini ifade etme konularında bilgilendirin. Çocuklara ne olursa olsun beden sınırını koruma ve hayır deme hakkına sahip olduğu söylenmelidir. Çocuğa "bedenin özeldir, oyun oynamak için bedenimizi kullanmayız ve başkalarının da bedeninle oyun oynamasına izin vermeyiz" gibi sözel ifadelerle uyarılar yapabiliriz.

• Çocuğunuza başka biri tarafından rahatsız hissetmesine neden olduğunda bulunduğu yerden kaçması gerektiğini. "Hayır, yapma, istemiyorum diye bağırmasını, mutlaka karşı koymasını ve bu durumu kendisine en yakın yardım edebilecek öğretmen, anne, baba ya da daha uzaktaysa üniformalı kişilere iletmesi gerektiğini söyleyin.

• Anne ve baba olarak çocuğun sınırlarına siz de saygı gösterin. Çocuğunuzun izni olmadan ona dokunmayın. Komşu, akraba gibi kişilerin de çocuğunuzun itirazına rağmen onu öpmesine, sarılmasına izin vermeyin. Çünkü cinsel amaçla olmasa da çocuğunuzun bu dokunuşlara istemediği zaman tepki vermesini desteklemek ve izin vermek, başka dokunuşlara karşıda kendisini savunmasını pekiştiren bir ebeveyn davranışıdır.

• Çocuklarınızın internet ve sosyal medya kullanımlarını kontrol altında tutun. Belli programlar ile kimlerle yazıştığını takip edin.Çocukların hep güvende kalması dileğiyle…